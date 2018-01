Chia tay Minh Phương, Long An chuẩn bị đón HLV Brazil

TGĐ Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An, ông Võ Thành Nhiệm cho biết, trong ngày hôm nay (3/1), HLV Nguyễn Minh Phương đã gọi điện thoại đặt lịch làm việc với lãnh đạo CLB Long An vào ngày mai (4/1). Mục đích của cuộc gặp gỡ này là để thanh lý hợp đồng trước 1 năm sau khi cựu tuyển thủ QG này nhận lời mời dẫn dắt SHB Đà Nẵng.



Ông Nhiệm tái khẳng định, Long An sẵn sàng tạo điều kiện cho HLV Nguyễn Minh Phương đến để thể hiện tài năng ở một môi trường tốt hơn. Về phần mình, cựu vương V.League đang nhắm đến 1 HLV người Brazil. Vị chiến lược gia này dự kiến sẽ đến Long An vào trung tuần tháng Giêng để 2 bên cùng đánh giá tình hình và khả năng của nhau trước khi thương thảo hợp đồng.



Trong khi đó, các cầu thủ Long An đã tập luyện trở lại từ ngày 2/1 vừa qua. Lực lượng của đội bóng vừa rớt hạng này có sự biến động khá lớn khi gần chục cầu thủ như Đình Hiệp, Văn Nam, Quý Sửu, Quốc Cường, Thanh Cường, Phương Tâm… đã hết hợp đồng. Hiện tại, Long An chỉ mới có được sự phục vụ của cựu tiền đạo CLB TP.HCM Tuấn Anh và đang thử việc một số cầu thủ khác.



Trong số các cầu thủ bị kỷ luật sau sự cố trên sân Thống Nhất ở V.League 2017, Quang Thanh đã được triệu tập trở lại. Phía Long An mong muốn, Ban kỷ luật sẽ đánh giá những đóng góp của cựu tuyển thủ QG cho bóng đá Việt Nam cũng như thái độ thành khẩn trong thời gian chịu án kỷ luật vừa qua để xem xét xóa án cho hậu vệ này.



Theo quy định, cầu thủ chỉ được giảm án khi thi hành một nửa án kỷ luật. Bị phán xét có liên quan đến sự cố trên sân Thống Nhất diễn ra vào ngày 19/2/2017 nên Quang Thanh bị treo giò 2 năm. Đến thời điểm ấy, Long An sẽ làm đơn xin giảm án khi hậu vệ này đã trải qua một nửa thời gian kỷ luật. Trong khi đó, thủ môn Minh Nhựt đã hết hợp đồng với Long An.

