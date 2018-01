Chiến đấu quả cảm, Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á

Tường thuật trực tiếp Diễn biến nổi bật Cận cảnh chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam Trận hòa không bàn thắng với Syria vào tối nay, đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam làm nên chiến tích lịch sử: Lần đầu tiên giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á. 18:21 17/01 Đội hình xuất phát của hai đội: + U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Thanh, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Hậu, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải. + U23 Syria: Khaled Ibrahim, Yousef Al Hamwi, Jihad Busmar, Mohamed Arnaout, Abdullah Jinat, Ahmad Ashkar, Moumen Naji, Mohammad Al Marmour, Shadi Alhamwi, Mohamad Rafat Muhtadi, Ahmad Al Ahmad. 18:23 17/01 Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội 18:23 17/01 Thống kê bất lợi cho U23 Việt Nam khi gặp Syria Các thống kê đều cho thấy U23 Việt Nam đang ở “kèo dưới” so với đối thủ ở trận đấu diễn ra tối nay 17/1. HLV Thái Lan tin U23 Việt Nam có thể vào tứ kết HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan chúc thầy trò HLV Park Hang Seo có thể giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2018. 18:24 17/01 CĐV Việt Nam tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo CĐV Việt Nam tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo 18:24 17/01 Tiết lộ lo ngại của ông Park Hang Seo về Syria Nhà cầm quân người Hàn Quốc lo ngại, Syria đang vào “phom” sau trận hoà 0-0 với Hàn Quốc. U23 Việt Nam vì vậy có thể gặp nhiều khó khăn. U23 Việt Nam có làm nên lịch sử? 18h30 hôm nay, 17/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu với Syria trên sân Thường Thục (Giang Tô, Trung Quốc). Nếu đánh bại đối phương, thầy trò HLV Park Hang Seo tạo nên cột mốc lịch sử mới khi giành vé vào tứ kết giải đấu cấp châu lục. 18:27 17/01 Cầu thủ hai đội làm thủ tục trước khi vào trận. Cầu thủ hai đội làm thủ tục trước khi vào trận. 18:29 17/01 Phóng viên Nguyên Phong từ sân Thường Thục cho biết, so với trận thắng Australia 1-0, trận đấu hôm nay của U23 Việt Nam có lượng khán giả Việt ít hơn. Mặc dù vậy, các CĐV Việt Nam vẫn cổ vũ rất nhiệt tình cho thầy trò HLV Park Hang Seo. 18:31 17/01 Trận đấu bắt đầu. 18:36 17/01 Phút thứ 4, trong những phút vừa qua, cầu thủ hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở giữa sân. Cả hai đều chưa có những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương. 18:42 17/01 Phút thứ 10, pha phối hợp tấn công trung lộ của U23 Việt Nam không thành công khi Công Phượng chuyền hỏng cho đồng đội. 18:43 17/01 Phút thứ 11, Momen Naji phá bẫy việt vị băng xuống và dứt điểm, rất may Đình Trọng đã kịp lùi về giải nguy. 18:43 17/01 Phút thứ 12, không vào! Cú đánh đầu của Fares Arnaout đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Việt Nam trong gang tấc. 18:45 17/01 Phút thứ 14, từ tình huống đá phạt, Xuân Trường treo bóng bổng vào cấm địa nhưng hậu vệ U23 Syria đã dễ dàng cản phá. 18:45 17/01 Công Phượng bị cầu thủ U23 Syria đeo bám chặt. Ảnh: Vnexpress. Công Phượng bị cầu thủ U23 Syria đeo bám chặt. Ảnh: Vnexpress. 18:46 17/01 Phút thứ 15, từ một tình huống phản công, Công Phượng bắt tốc độ và dứt diểm vào góc xa khung thành đối phương. Bóng đi không chính xác. 18:50 17/01 Phút thứ 19, cú sút xa của Rafat Muhtadi đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Việt Nam. 18:53 17/01 Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc đang dẫn U23 Australia với tỷ số 1-0. 18:56 17/01 Tình huống dứt điểm của Công Phượng. 18:57 17/01 Phút thứ 25, U23 Syria đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, họ cũng không vội vàng dâng cao đội hình tấn công. 19:01 17/01 Phút thứ 30, Công Phượng cầm bóng đột phá cầm địa nhưng không thoát khỏi vòng vây của các hậu vệ U23 Syria. 19:09 17/01 Phút thứ 37, hàng thủ của U23 Việt Nam đang chơi phòng ngự tập trung và kỷ luật. 19:10 17/01 Phút thứ 38, thủ môn Tiến Dũng bắt gọn bóng sau đường chuyền bổng bên cánh phải của một cầu thủ U23 Syria.

19:15 17/01 Phút thứ 43, U23 Syria vẫn đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng họ tỏ ra bất lực trong việc công phá hàng phòng thủ kiên cố của U23 Việt Nam. 19:17 17/01 Phút thứ 45, Công Phượng khống chế bóng không tốt sau đường chuyền trong vòng cấm của Văn Toàn, bỏ lỡ cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành U23 Syria.

19:17 17/01 Hết hiệp 1. U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria; U23 Hàn Quốc 2-0 Australia. 19:33 17/01 Thông số kỹ thuật của hiệp 1 cặp đấu cùng giờ giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia Thông số kỹ thuật của hiệp 1 cặp đấu cùng giờ giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia hông số kỹ thuật của hiệp 1 cặp đấu cùng giờ giữa U23 Việt Nam và U23 Syria hông số kỹ thuật của hiệp 1 cặp đấu cùng giờ giữa U23 Việt Nam và U23 Syria 19:33 17/01 Hiệp 2 bắt đầu. 19:34 17/01 Phút thứ 46, bước vào hiệp 2, Văn Toàn rời sân nhường chỗ cho Văn Đức. Bên phía U23 Syria cũng có sự thay đổi nhân sự: Mouhamad Anez thay cho Hadi Alhamwi.

19:38 17/01 Phút thứ 50, cú sút xa của Yousef Al Hamwi đưa bóng đi thiếu chính xác. 19:42 17/01 Phút thứ 52, Quang Hải nhả bóng lại cho Văn Hậu dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Bóng đi thiếu chính xác. 19:47 17/01 Phút thứ 58, U23 Syria có sự thay đổi người. Abd Al Rahman Barakat vào thay cho Jihad Busmar. 19:49 17/01 Quang Hải và các đồng đội đang thiết lập một thế trận chặt chẽ ở trên sân. Ảnh: Zing Quang Hải và các đồng đội đang thiết lập một thế trận chặt chẽ ở trên sân. Ảnh: Zing 19:53 17/01 Phút thứ 64, U23 Việt Nam đang chơi với một đội hình thấp, tập trung nhiều quân số ở sân nhà để tổ chức phòng ngự. 19:54 17/01 Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc với ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới U23 Australia. 19:55 17/01 Phút thứ 66, Công Phượng dứt điểm căng trong cấm địa nhưng thủ môn U23 Syria đã xuất sắc cản phá thành công. 19:59 17/01 Phút thứ 69, cú sút xa của Ahmad Ashkar không gây khó cho thủ thành Tiến Dũng. 19:59 17/01 Phút thứ 70, U23 Việt Nam có sự thay đổi nhân sự. Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Đức Chinh. 20:00 17/01 Phút thứ 72, U23 Việt Nam được hưởng phạt góc. 20:01 17/01 Phút thứ 73, Tiến Dũng đánh đầu trong cấm địa. Bóng đi chệch khung thành U23 Syria. 20:05 17/01 Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang giữ được sự tập trung trong phòng ngự. Ảnh: Vnexpress. Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang giữ được sự tập trung trong phòng ngự. Ảnh: Vnexpress. 20:05 17/01 Phút thứ 75, một tình huống lộn xộn trong vòng cấm U23 Việt Nam, nhưng thủ môn và hậu vệ đã chơi xuất sắc để hóa giả. 20:06 17/01 Ở trận đấu cùng giờ, U23 Australia đã liên tiếp ghi 2 bàn vào lưới U23 Hàn Quốc rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. 20:07 17/01 Phút thứ 78, nguy hiểm. Cú đánh đầu của Rafat Muhtadi đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Việt Nam. 20:09 17/01 Phút thứ 81, cú tạt bóng của Mouhamad Anez đưa bóng đi rất nguy hiểm với khung thành của U23 Việt Nam. 20:11 17/01 Phút thứ 82, Xuân Trường nhận thẻ vàng. 20:13 17/01 Hàng thủ U23 Việt Nam chơi kiên cường trước sức ép của U23 Syria. Ảnh: Vnexpress. Hàng thủ U23 Việt Nam chơi kiên cường trước sức ép của U23 Syria. Ảnh: Vnexpress. 20:16 17/01 Phút thứ 86, nguy hiểm. Rafat Muhtadi đệm bóng cận thành. May mắn là bóng đi không chính xác. 20:17 17/01 Phút thứ 88, thủ thành Tiến Dũng nhận thẻ vàng 20:19 17/01 Trận đấu có 4 phút bù giờ. 20:20 17/01 Phút thứ 90+2, Đức Chính không chế bóng thiếu chính xác, bỏ lỡ một cơ hội phản công nguy hiểm. 20:22 17/01 Phút thứ 90+3, tiền đạo U23 Syria dứt điểm trong cấm địa. Bóng đi không chính xác. 20:23 17/01 Hết giờ. U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria. 20:57 17/01 Cận cảnh chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam Trận hòa không bàn thắng với Syria vào tối nay, đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam làm nên chiến tích lịch sử: Lần đầu tiên giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á.

Lâm Văn