Chu Văn Hà vô địch giải Chervo Open Championship 2018

Tối 3/11, tại nhà CLB sân golf Long Biên, giải Chervo 2018 khép lại với nhiều điều ấn tượng trong Lễ trao giải. Các golfer đã có màn mãn nhãn khi chứng kiến các tiết mục đặc sắc trong một bầu không khí sôi động và đầy màu sắc của các người mẫu Chervo trên sàn catwalk cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc đến từ các nghệ sỹ Tự Long, Quang Thắng, Ngọc Anh, Thu Hương…

Với Gross 75, golfer Chu Văn Hà lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải đấu có sự tham dự của 304 golfer. Đây là những golfer, những người vượt qua hơn 700 bản đăng ký tham dự, để tề tựu tại giải Chervo diễn ra tại sân golf Long Biên năm nay.

Danh hiệu đứng đầu bảng A, B, Nữ lần lượt thuộc về các golfer: Mai Văn Chỉnh, Thân Văn Hiếu và Nguyễn Thị Ngọc Dung. Đáng tiếc, các giải thưởng HIO, bao gồm 3 xe ô tô hiệu Mercedes, không tìm ra chủ sở hữu.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp giải golf Chervo Vietnam Championship được tổ chức. "Chúng tôi muốn duy trì một sân chơi thực sự xứng tầm với các golfer, những người đã và đang sử dụng các sản phẩm Chervo tại Việt Nam", ông Phạm Viết Thắng, Chủ tịch công ty HS Golf, trưởng BTC giải, nhấn mạnh.

Trong Lễ trao giải, bài hát "Mùa Hè Italia 90" năm nào lại được vang lên trong đêm gala trao giải Chervo Open Championship 2018. Giai điệu quen thuộc mà ai cũng yêu thích bởi sự bay bổng, lãng mạn, hào hoa, "rất Ý". To be Number One (Trở thành số một) chính là tên bài hát nhưng mọi người dường như quên đi cái tên chỉ nhớ và gọi thân quen là "Mùa Hè Italia".

Khi ca sỹ Dũng Joon cất lên những thanh âm đầu tiên của bài hát, cảm xúc mê say, cuồng nhiệt lại ùa về, có cái gì đó rạo rực, mời gọi, hoang dại mà hào hoa khiến tất cả mọi người lặng đi và rồi lại muốn gào lên phấn khích khi chọn ra chủ nhân vô địch Chervo Open Championship năm nay.

Chủ tịch công ty HS Golf- ông Phạm Viết Thắng- người mang thương hiệu Chervo của Ý đến với Việt Nam, rất xúc động với giai điệu bài hát khi bế mạc chương trình. Ông cũng rất hạnh phúc và hài lòng đã tổ chức được một mùa giải Chervo thành công, uy tín để lại nhiều cảm xúc cũng như dư âm cho tất cả các golfer và khách mời từ lúc đến dự giải cho đến khi ra về.

Trọng Đạt