Chưa ‘trảm’ Mourinho, M.U đã nhắm Zidane thay thế

Kết thúc mùa giải 2017-2018, HLV Zidane đã khiến không ít người bị sốc khi từ chức “thuyền trưởng” Real chỉ vài ngày sau khi giúp đội bóng Hoàng gia giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp.



Chưa đầy 2 năm ngồi “ghế nóng” tại sân Bernabeu, Zidane đã giúp Real giành 1 chức vô địch La Liga, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu và 2 FIFA Clup World Cup. Đây được xem là thành tích đáng mơ ước với bất cứ nhà cầm quân nào.

Zidane được M.U nhắm tới để thay Mourinho.

Hồi giữa tháng 7 vừa qua, Juventus đã liên hệ mời Zidane về làm cố vấn thể thao cho CLB. Thế nhưng, nhà cầm quân 46 tuổi vẫn chưa nhận lời đội bóng cũ.Mới đây, tờ The Sun đã đăng tải thông tin về việc Ban lãnh đạo M.U đang nhắm tới Zidane để thay thế Jose Mourinho. Với việc “Zizou” chưa nhận lời Juve, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có thể tiến hành đàm phán với chiến lược gia người Pháp mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.Thời gian gần đây, nội bộ M.U đang trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Nguyên nhân do Mourinho bày tỏ sự bức xúc với Phó chủ tịch Ed Woodward vì chính sách chuyển nhượng của đội bóng.Đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, M.U mới có 3 tân binh gồm tiền vệ trung tâm Fred (53 triệu bảng), hậu vệ cánh phải Diogo Dalot (19 triệu bảng) và thủ môn Lee Grant (tự do). Vào ngày 9/8 tới, “phiên chợ Hè” ở nước Anh sẽ đóng cửa. Điều đó khiến Mourinho không khỏi lo lắng.Bên cạnh việc bất đồng với Ed Woodward, Mourinho còn khiến các học trò bức xúc vì những bài tập khắc nghiệt trong tour du đấu Hè trên đất Mỹ khiến thể lực của họ bị bào mòn trước mùa giải mới.Từ khi dẫn dắt M.U cách đây 2 năm, Mourinho thường xuyên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý vì những lời phát biểu gây sốc. Đến thời điểm này, “Mr Special” đã tiêu tốn của đội chủ sân Old Trafford gần 400 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Thế nhưng, ông vẫn thường xuyên châm biếm và ghen tỵ với Man City, Liverpool.Ngoài ra, Mourinho cũng thường xuyên bị chỉ trích vì chiến thuật phòng ngự tiêu cực. Đáng chú ý, ngay cả khi gặp những đối thủ “dưới cơ”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng trung thành với lối đá tiêu cực.