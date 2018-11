Chuyên gia ESPN 'đặt cửa' tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Chuyên gia bóng đá châu Á của ESPN, John Duerden cho rằng tuyển Việt Nam là ứng cử viên vô địch hàng đầu ở AFF Cup 2018. Lý do vì đội bóng mạnh nhất khu vực là Thái Lan không có lực lượng đầy đủ.Nhận định trước thềm giải đấu, John Duerden viết: “Việt Nam từ vị thế số 2 ở khu vực trở thành ứng cử viên vô địch sáng giá nhất vì Thái Lan mất một loạt ngôi sao”.Cụ thể, đội tuyển Thái Lan không thể triệu tập 4 trụ cột đang thi đấu ở Bỉ và Nhật Bản cho giải đấu năm nay, gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Channathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda. Do AFF Cup không thuộc hệ thống các giải đấu của FIFA nên các CLB có quyền từ chối nhả cầu thủ cho các đội tuyển ở khu vực.Cũng trong bài viết này, John Duerden nhấn mạnh tầm quan trọng của HLV Park Hang Seo và thủ môn Đặng Văn Lâm: “HLV Park Hang Seo được mệnh danh là Guus Hiddink của Hàn Quốc. Ông trở nên nổi tiếng khi giúp U23 Việt Nam gặt hái những thành tích khó tin ở đấu trường châu lục. Chiến thuật thực dụng của nhà Park Hang Seo giúp đội bóng áo đỏ khó bị đánh bại hơn trước rất nhiều”.“Trong khi đó, thủ đô Đặng Văn Lâm vừa được triệu tập lên tuyển Việt Nam chưa lâu nhưng đã chứng minh được tài năng. Với rất nhiều cầu thủ tấn công sáng tạo, điều Việt Nam cần để thành công là sự chắc chắn ở hàng thủ và Văn Lâm có thể giúp họ”.Liên quan đến các đối thủ khác của tuyển Việt Nam ở bảng A AFF Cup 2018, John Duerden cho rằng Malaysia nhiều khả năng sẽ giành vé đi tiếp bất chấp sự nổi lên của Myanmar, trong khi đội tuyển Campuchia và đội tuyển Lào sẽ an phận “lót đường”.

A Phi