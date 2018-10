Clip: Mourinho đòi ‘ăn thua đủ’ với trợ lý HLV Chelsea

Sau tình huống ghi bàn gỡ hòa 2-2 của Ross Barkley vào phút 90+6, trợ lý HLV Chelsea - Marco Ianni đã có hành động khiêu khích trước mặt Jose Mourinho. Quá tức giận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lao tới đòi “ăn thua đủ” với đối thủ.



Rất may là các cầu thủ dự bị, thành viên ban huấn luyện đôi bên cũng như lực lượng nhân viên an ninh sân Stamford Bridge kịp thời can ngăn. Về phần mình, trước sự hùng hổ của Mourinho, Marco Ianni đã chạy vào đường hầm để “lánh nạn”.



- Clip Mourinho suýt tẩn nhau với Marco Ianni. Nguồn: Telemundo Deportes.

Bảo Tuấn