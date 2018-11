Cổ động viên diễu hành, đốt pháo sáng trước trận Việt Nam - Campuchia

Pháo sáng tạo ra bầu không khí lễ hội nhưng tất cả đều không muốn hình ảnh này xuất hiện trong trận đấu. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết vấn đề an ninh, an toàn của trận đấu rất quan trọng, nhất là vấn đề pháo sáng, bởi hiện nay có một số CĐV đưa lên mạng xã hội sẽ mang pháo sáng vào sân để đốt. Vì thế, các khu vực có nguy cơ xảy ra việc đốt pháo sáng (trong sân) sẽ được siết chặt an ninh và ghi hình cẩn thận. Những CĐV quá khích đốt pháo sáng tại AFF Cup sẽ ngay lập tức bị tạm giữ, đưa khỏi sân.