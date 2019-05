Cổ động viên đốt pháo sáng, Viettel và SLNA nhận án phạt nặng

Ngày 9/5, Ban kỷ luật VFF đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 8 V-League 2019. Theo đó, SLNA và Viettel nhận án phạt đều do cổ động viên đốt pháo sáng.

Ở trận đấu giữa hai đội diễn ra ngày 5/5 vừa qua, cổ động viên SLNA đã đốt pháo sáng trên khán đài khi đến sân Hàng Đẫy cổ vũ đội nhà thi đấu với Viettel (hòa 0-0).

Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt CLB SLNA 20 triệu đồng do không kiểm soát được hành vi cổ vũ của cổ động viên. Tương tự, CLB Viettel cũng nhận án phạt 20 triệu đồng do không đảm bảo được an ninh, an toàn trận đấu, để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Đây là lần thứ 2 sân Hàng Đẫy chứng kiến cảnh CĐV đốt pháo sáng ở mùa giải năm nay. Trước đó, các CĐV Hải Phòng đã tạo ra cơn mưa pháo sáng trong trận gặp Hà Nội FC ở vòng 6 V-League, khiến trận đấu bị gián đoạn.

Sau đó, Ban kỷ luật VFF phạt CLB Hà Nội và Hải Phòng mỗi đội 70 triệu đồng - khung phạt tiền cao nhất đối với vi phạm này.

Trọng Đạt