Cua rơ Hàn Quốc thắng chặng mở màn VTV Cúp Tôn Hoa Sen

Quảng cáo

Sáng 1/9, giải đua xe đạp quốc tế VTV- Cúp Tôn Hoa Sen chính thức khởi tranh với chặng đua mở màn quang hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) dài 51 km.

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội mạnh trong nước cũng như quốc tế, với lộ trình đường đua dài 1.045 km. Giải đua năm nay gồm 8 chặng đua. Chặng khai mạc diễn ra xung quanh Hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội sáng 1/9 và chặng cuối diễn ra tại tỉnh Quảng Nam ngày 8/9.

Giải đua năm nay quy tụ 12 đội đội đua đến từ nhiều quốc gia

Ở chặng đua mở màn, đương kim Áo xanh Im Jaeyeon (Korail, Hàn Quốc) khẳng định sức mạnh nước rút khi giành chiến thắng.

Ở giải VTV năm ngoái, tay đua người Hàn Quốc này 5 lần thắng chặng liên tiếp, đoạt danh hiệu Áo xanh-vua nước rút chung cuộc. Lần trở lại này, Im Jaeyeon tiếp tục cho thấy mình là ứng viên số 1 trong cuộc đua đến danh hiệu Áo xanh.



Giải đua xe đạp quốc tế VTV- Cúp Tôn Hoa Sen 2019 hướng về “Hành trình di sản” nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những di sản văn hóa và di sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam

Với đường đua bằng phẳng vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, các tay đua thoải mái bung sức, nhờ đó tốc độ được đẩy lên rất cao.

Các đội đua trong nước như Anh văn Hội Việt-Mỹ TPHCM, Tập đoàn Lộc trời An Giang chủ động tấn công thăm dò đối thủ nhưng thế trận đeo bám giữa các đội mạnh khiến đoàn đua về đích chung tốp đông.

Sau khi tung nước rút giành chiến thắng trước tay đua đồng hương Park Keonwoo của đội Tập đoàn Lộc trời An Giang ở lần tính điểm nước rút đầu tiên, Im Jaeyeon đã chủ động dưỡng sức cho đợt rút cuối cùng.

Sau đó, Im Jaeyeon tiếp tục thắng Park Keonwoo ở đích đến, giành ngôi nhất chặng qua đó chiếm giữ cả Áo vàng lẫn Áo xanh ở chặng mở màn.

Với các tay đua quốc nội, Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt-Mỹ TP.HCM) đã cán đích hạng ba, xếp trên những tay đua nước rút mạnh như Jordan Parra (Bike Life Đồng Nai), đồng đội Lê Văn Duẩn cũng như các tay đua quốc tế của Úc, Philippines.

Im Jaeyeon chiếm giữ cả Áo vàng lẫn Áo xanh ở chặng mở màn.

Kết quả chặng đua đầu tiên

Ngoài ra, tay đua 20 tuổi Nguyễn Tuấn Vũ (Anh văn Hội Việt-Mỹ TP.HCM) tạm giữ Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội đua đến từ TP.HCM cũng dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Giải đua xe đạp quốc tế VTV- Cúp Tôn Hoa Sen 2019 hướng về “Hành trình di sản” nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những di sản văn hóa và di sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam trên suốt hành trình mà đoàn đua đi qua như Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quần thể Di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An.

Đặc biệt, chặng đua kết thúc ngày 8/9 tại Hội An cũng đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Nam Khánh