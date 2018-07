Cuối cùng, Neymar cũng thừa nhận ăn vạ thái quá

Ở World Cup 2018, Neymar trở thành tâm điểm chỉ trích của giới mộ điệu vì các pha ăn vạ quá lố trên sân cỏ. Tiền đạo người Brazil thường xuyên tỏ ra đau đớn thái quá sau các pha va chạm bình thường với đối thủ. Bên cạnh đó, anh cũng không ít lần thử ngã vờ trong vòng cấm địa để kiếm phạt đền nhưng không thành công.Sau khi lên tiếng bảo vệ hành động của mình, Neymar bất ngờ đổi ý, đứng ra thừa nhận anh đã ăn vạ quá nhiều và hứa lấy lại hình ảnh đẹp trong mùa giải mới. Chia sẻ trong chiến dịch quảng cáo của Gillette, ngôi sao người Brazil nói: “Mọi người nghĩ tôi phản ứng thái quá và đôi lúc đúng như vậy. Tôi đã làm quá mọi thứ lên, nhưng thực tế là tôi cũng phải chịu đòn rất nhiều lần”.Bên cạnh đó, Neymar cũng giải thích lý do anh từ chối phỏng vấn sau trận thua Bỉ ở vòng tứ kết. Tiền đạo đang khoác áo Paris SG cho biết: “Tôi bỏ đi không trả lời phỏng vấn không chỉ vì tôi đang thất vọng. Nó còn là vì tôi sợ làm mọi người thất vọng. Khi tôi tỏ ra không thân thiện thì đó là lúc tôi đang đương đầu với nỗi sợ hãi trong chính con người tôi”.“Bên trong tôi vẫn là đứa trẻ. Tôi có thể khuấy động thế giới của các bạn, nhưng đôi lúc cũng khiến tất cả thất vọng. Tôi chưa học được các đối diện với thực tế phũ phàng đó”.“Bạn có thể nghĩ tôi đã khóc lóc quá nhiều, nhưng thực tế tôi không khóc. Tôi vỡ vụn hoàn toàn. Điều đó đau đớn hơn bất cứ ca phẫu thuật nào trên đôi chân của tôi”.Vì phản ứng thái quá ở World Cup 2018, Neymar đã bị FIFA thẳng tay loại khỏi top 10 ứng cử viên cho giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (The Best). Tuy nhiên, Neymar tự tin anh sẽ chinh phục các danh hiệu cá nhân trong những năm tới.

A Phi