Cup Tiền Phong Golf Championship khắc tên nhà vô địch 13 tuổi Bảo Long

Giải đấu năm nay có tổng giá trị giải thưởng khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc (Best Gross), BTC còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi Bảng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle & Albatross và giải Lucky.