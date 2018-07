Cựu tuyển thủ U23 quốc gia liên quan đến vụ cướp giật

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Văn, Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh cho biết, Công an thành phố Nha Trang đã ra thông báo truy tìm đối tượng Từ Hữu Phước (sinh năm 1987, thường trú tại địa phương). Ông Văn xác nhận Phước từng là cầu thủ U23 Quốc gia.



Theo điều tra ban đầu, do nghiện ma túy nên đối tượng này không còn đá bóng nữa. Đến nay, Phước đã đi khỏi nơi cư trú, hiện chưa liên lạc được.



Theo Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Nha Trang, Phước có liên quan đến một vụ án Cướp giật tài sản xảy ra tại ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai vào ngày 14-1-2018.



Từ Hữu Phước là người điều khiển xe máy Exciter chở theo đồng phạm là Ngô Tấn Thành, khi đến ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai thì phát hiện du khách Mao Jian Mei (SN 1960, quốc tịch Trung Quốc) đang đi trên đường. Phước đã điều khiển xe máy áp sát để Ngô Tấn Thành thực hiện hành vi cướp giật giỏ xách với nhiều đồ giá trị.



Tuy nhiên, Mao Jian Mei đã nhanh tay giật lại túi xách khiến Phước té xuống đường trong quá trình giằng co. Sau đó, Phước đã bỏ xe chạy bổ tẩu thoát, còn Ngô Tấn Thành bị người dân bắt giữ và giao cho cơ quan công an xử lý.



Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Nha Trang đã gửi thông báo truy tìm Phước.

Theo Zing, từng chơi cho Khánh Hòa, Từ Hữu Phước được coi như “lá chắn thép” của CLB phố biển. CLB Hải Phòng từng mua trung vệ này với mức giá 3 tỷ đồng và trả lương 30 triệu/tháng. Anh cũng lọt vào mắt HLV Alfred Riedl năm 2007.



Từ Hữu Phước suýt nữa dự SEA Games 24 (2007) tại Thái Lan cùng các cầu thủ đương thời như Anh Đức (Bình Dương), Tô Vĩnh Lợi (XSKT Cần Thơ) hay Công Vinh và Phan Thanh Bình. Sau đó, anh tham dự ASIAD 16 năm 2010 tại Trung Quốc.





