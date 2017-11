Đá bù vòng 24: Quảng Nam tiến gần ngôi vô địch

Xét về mặt phong độ có thể thấy rõ sự tương đồng giữa 2 CLB này khi trong 7 vòng đấu gần nhất, cả 2 đều thắng 3, hòa 3 và thua 1. Phong độ này có phần nghiêng một chút về phía CLB Than Quảng Ninh khi đã toàn thắng trong suốt 3 vòng đấu gần nhất đã qua.

Ở trận lượt đi tại vòng 4 trên Sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, 3 bàn thắng đều ghi do công của Đinh Thanh Trung đã mang về chiến thắng 3-1 đầy bất ngờ và ấn tượng cho đội khách CLB Quảng Nam. Và ở trận lượt về này chiến thắng lại in dấu giày của tiền vệ này. Cả 2 CLB Quảng Nam và Than Quảng Ninh đều chiến đấu cho “trận cầu 6 điểm” và cuối cùng những điểm số quan trọng đều thuộc về Quảng Nam.

Cuộc chiến này là màn so tài giữa cặp song sát 2 đội, đó là Minh Tuấn - Patiyo bên phía đội khách, và Thanh Trung - Claudecir của đội chủ nhà. Patiyo thì đã ghi bàn trong thế trận lép vế của Than, Còn Claudecir lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong thế trận tiến công áp đảo của chủ nhà. Cuộc chiến giữa 2 nhạc trưởng thì Đinh Thanh Trung nhỉnh hơn hẳn Minh Tuấn, anh chính là nguồn cảm hứng cho chủ nhà. Còn phía bên kia là một Vũ Minh Tuấn chơi dưới phong độ.

Hàng thủ Than Quảng Ninh thi đấu như mơ ngủ. Những đường chuyền về vô cùng bất cẩn của hậu vệ Than Quảng Ninh, nó chẳng khác nào 1 pha chọc khe cho tiền đạo đối phương. Rất may thủ môn Hoài Anh trong một chiều đã chơi xuất sắc. Nếu không có thủ thành này, Than Quảng Ninh phải có thêm nhiều bàn thua.

Sau nhiều pha hãm thành không thành, phút 33, Hữu Phước tung cú sút xa ở cự ly 24m đưa bóng vào góc cao khung thành tung lưới Than Quảng Ninh mở tỷ số cho Quảng Nam.

Hiệp 2 trận đấu trở lại. HLV Phan Thanh Hùng thay người. Nguyên Sa vào thay cho Hải Huy. Trận đấu trở nên cân bằng hơn, Quảng Nam không còn áp đảo như trong hiệp 1. Phút 50, Patiyo đệm bóng tinh tế sau cú sút chìm vào vòng cấm của Xuân Hùng.

Thủ môn Văn Cường bị bất ngờ dẫn đến để thủng lưới gỡ hòa 1-1 cho Than Quảng Ninh. Than Quảng Ninh chơi thiếu thuyết phục song vẫn có bàn quân bình tỷ số. Phút 80, Hậu vệ Than Quảng Ninh để bóng chạm tay trong vòng cấm sau đường chuyền vào của Claudecir. Đinh Thanh Trung thực hiện thành công quả phạt đền ấn định tỷ số 2-1 cho Quảng Nam.

Vẫn là phận “phán xử”

Than Quảng Ninh từng bị đánh giá khá thấp cơ hội để lên ngôi vô địch, nhất là sau chuỗi 4 trận không thắng từ vòng 17 đến vòng 20. Ở thời điểm đó, đội bóng đất Mỏ được gán với biệt danh là “kẻ phán xử” khi ở 6 vòng đấu cuối, họ lần lượt gặp các đội trong nhóm đua tranh vô địch là FLC Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội và Quảng Nam.

Và với trận thua này, Than Quảng Ninh vẫn chỉ là kẻ “phán xử” chức vô địch, khi đối đầu với Hà Nội ở lượt trận cuối ngay trên sân nhà. Chắc chắn trận thua chiều qua trên đất Quảng sẽ đem đến nhiều hệ lụy cho Than Quảng Ninh. Đó là chưa kể xét trên bình diện lực lượng, Than Quảng Ninh không có chiều sâu, họ không đủ sức cạnh tranh chức vô địch.

So với các đối thủ bám đuổi, Quảng Nam giờ đang ở thế cầm cờ. Chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh giúp Quảng Nam đòi lại ngôi đầu bảng cùng khoảng cách 3 điểm so với Hà Nội và FLC Thanh Hóa. Họ sẽ cầm chắc ngôi vô địch nếu đánh bại chủ nhà Hà Nội ở loạt trận áp chót trong lúc FLC Thanh Hóa không thể kiếm đủ 3 điểm trước “kẻ ngáng đường” S. Khánh Hòa.

Tường Vũ