Đại hội Thể thao Toàn quốc: Lê Tú Chinh phá kỷ lục cự ly 100m

Trong ngày thi đấu hôm nay, mọi sự chú ý đổ dồn vào "nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á" Lê Tú Chinh (TP.HCM) khi cô thi đấu ở nội dung 100m nữ. Với thành tích 11 giây 40, Tú Chinh đã giành HCV cự ly này, phá vỡ kỷ lục cũ là 11 giây 66 do VĐV Vũ Thị Hương thiết lập tại kỳ Đại hội năm 2010, đồng thời tiệm cận kỷ lục quốc gia là 11 giây 33. Kết quả 11 giây 40 cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Tú Chinh cho tới thời điểm này.

Đây là tín hiệu đáng mừng đối với điền kinh Việt Nam bởi Tú Chinh đang đối mặt với nhiều hoài nghi khi cô thi đấu không thành công tại ASIAD 2018, ở hai nội dung sở trường mà cô từng gây sốc tại SEA Games 29 với cú đúp HCV là 100 nữ (11 giây 56) và 200m nữ (23 giây 43).

"Kết thúc ASIAD 2018, Chinh rất buồn lòng. Tôi rất hiểu học trò của mình, cả những kỳ vọng và áp lực mà Chinh đang đối mặt. Tôi đã động viên tinh thần Chinh rất nhiều. Vấp ngã một lần thì phải đứng dậy và cố gắng nhiều hơn nữa. Và giờ đây, Chinh đã làm được, không phụ lòng của mọi người dành cho hai cô trò", HLV Nguyễn Thị Thanh Hương xúc động chia sẻ khi chứng kiến cô trò cưng vượt qua áp lực, đạt được thành tích tốt nhất của bản thân.

Ở chung kết 100m nam, VĐV trẻ 19 tuổi Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân) gây bất ngờ khi vượt qua các đàn anh để giành HCV với thành tích 10 giây 47. Kết quả này giúp Ngọc Nghĩa phá kỷ lục Đại hội do VĐV Nguyễn Trung Hoa thiết lập từ năm 1990 (10 giây 50) và kỷ lục quốc gia do VĐV Lê Trọng Hinh nắm giữ (10 giây 48). Ở nội dung nhảy xa, nhà vô địch ASIAD Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) tiếp tục cho thấy cô không có đối khi giành HCV với thành tích 6m29. Dù vậy, thành tích này vẫn kém xa thành tích tốt nhất của Thu Thảo là 6,68m.

Ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh đã chứng kiến cơn mưa kỷ lục. Ngoài Tú Chinh và Ngần Trọng Nghĩa, VĐV Ka Hoa (Ninh Thuận) cũng phá kỷ lục Đại hội và kỷ lục quốc gia với thành tích 14.48m, vượt kỷ lục cũ 14.44m ở nội dung đẩy tạ nữ. Nội dung tiếp sức 4x800m nữ và 4x400m nữ, đội nữ Hà Nội phá kỷ lục Đại hội lần lượt với thời gian 8 phút 57 giây 70 và 3 phút 45 giây 65. Tương tự ở nội dung tiếp sức 4x400m nam, các chân chạy Hà Nội phá kỷ lục Đại hội với thành tích 3 phút 13 giây 35.

Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 10/12 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Khánh Hòa. Đây là sự kiện thể dục thể thao có quy mô lớn nhất của cả nước, tập hợp VĐV xuất sắc của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các ngành Quân đội, Công an. Tham gia tranh tài tại Đại hội có hơn 11.700 VĐV, HLV, trọng tài; trong đó có hơn 7.000 VĐV, 2.500 HLV, 2.200 trọng tài.

Trọng Đạt