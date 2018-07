Dàn mỹ nhân nóng bỏng ‘tiếp lửa’ cho cuộc tỉ thí võ thuật

Ngày 27/7, tại Manila (Philippines) sẽ diễn ra ONE: Reign of Kings- được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong năm 2018 của đấu trường võ tự do MMA One Championship. Trong đó, tâm điểm là trận tranh đai Interim Bantamweight giữa Martin Nguyễn và đối thủ mạnh nhất ở hạng cân này - Kevin Belingon, tay đấm nước chủ nhà.

Ngoài những thông tin về hai võ sĩ, một điều nữa được người hâm mộ cực kỳ chờ đợi đó là những Ring girls (các cô gái cầm biển) xuất hiện tại sự kiện đình đám này.

Theo tiết lộ, 7 cái tên dưới đây chính là những mỹ nhân nóng bỏng và xinh đẹp "tiếp lửa" cho ONE: Reign of Kings. 1. Nam Eun Ju 2. Kim Jina 3. Cheon Se Ra 4. Maeng Na Hyun 5. Jung Jumi 6. Lee Jina 7. Han Ji Eun

Theo Thể Thao Plus