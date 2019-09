Dàn võ sĩ Việt ra mắt đấu trường ONE Championship

Chiều 3/9, tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Ban tổ chức ONE Championship đã tổ chức buổi ONE: Immortal Triumph Open Workout (Trình diễn kỹ năng võ thuật) với sự hiện diện của các võ sỹ Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Thanh Tùng, võ sỹ người Anh gốc Việt Michael Phạm, võ sỹ người Úc gốc Việt Chris Nguyễn và nữ võ sỹ người Mỹ gốc Việt Bi Nguyễn.

Tại đây, các võ sỹ đại diện cho Việt Nam đã cùng nhau thể hiện kỹ năng đẳng cấp của mình trước giới truyền thông Việt Nam, làm nóng cho sự kiện ONE: IMMORTAL TRIUMPH diễn ra vào ngày 6/9 tới.

Ngôi sao được chờ đợi nhất là Nguyễn Trần Duy Nhất thể hiện cước pháp trong buổi Workout. Đối thủ của Duy Nhất, Azwan Che Wil- cũng là "tân binh" ở ONE Championship. Tuy nhiên, tay đấm người Malaysia đã có dịp làm quen với ONE khi thượng đài một trận đấu trước đó.

Bên cạnh Duy Nhất, võ sỹ trẻ Nguyễn Thanh Tùng cũng gánh vác trọng trách đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam trên đấu trường võ thuật thế giới ONE Championship. Đối thủ của Thanh Tùng là Shahzaib Rindh, một võ sĩ Tán thủ đến từ Pakistan.

Michael Phạm chạm trán Bin Yusoff tới từ Malaysia. Võ sỹ người Anh gốc Việt chia sẻ: “Tôi đang rất hào hứng và sẵn sàng để thể hiện ở màn ra mắt ONE Championship. Được thi đấu ở sự kiện ONE đầu tiên diễn ra tại Việt Nam là một vinh dự to lớn đối với tôi. Tôi sẽ không làm người hâm mộ thất vọng".