Điểm danh các nhà vô địch Siêu Cup Quốc gia

Trận tranh Siêu Cup bóng đá Quốc gia - Cup THACO năm 2018 giữa CLB bóng đá Hà Nội và CLB bóng đá Becamex Bình Dương sẽ diễn ra vào 16h hôm nay, ngày 16/2, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Qua 19 kỳ Siêu Cúp đã được tổ chức, CLB bóng đá SLNA và CLB.Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp, trong đó SLNA có 3 lần liên tiếp vào các năm 2001, 2002 và 2003, còn B.Bình Dương 2 lần lập cú đúp ở các năm 2007-2008 và 2014-2015. HAGL là đội có hai lần được giương cao chiếc cúp danh giá sau các trận đấu kịch tính.

Cho tới nay, đã có 12 đội bóng vinh dự giành danh hiệu cao quý này là Thể Công, SLNA, HAGL, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, B.Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.

Vì thế, nếu giành chiến thắng trong trận tranh Siêu Cup Quốc gia hôm nay, B.Bình Dương sẽ trở thành đội giàu thành tích nhất ở đấu trường Siêu Cúp với 5 lần đăng quang. Đội bóng đất Thủ càng có thêm động lực hơn bởi nếu giành chiến thắng, họ sẽ đạt tỷ lệ thắng 100% ở các trận Siêu Cup sau 5 lần góp mặt. HLV Trần Minh Chiến hôm qua khẳng định đội bóng của ông rất quyết tâm trong trận này vè sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành chiến thắng.

Về phần mình, Hà Nội FC cũng rất khao khát mang về chiếc Cup năm nay, không chỉ để khởi động mùa giải mới thành công, họ còn xoá bỏ "dớp" toàn thua gần đây khi có tới 4 lần góp mặt ở trận đấu này, nhưng chỉ ca khúc ca khải hoàn ở gần tham dự đầu tiên vào năm 2010. Trợ lý HLV Tiến Anh tuyên bố, dù chơi với đội hình như thế nào đi nữa, Hà Nội vẫn có khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

Trọng Đạt