Dính án treo giò, HLV Park Hang Seo nói gì?

"Tôi chấp thuận và tuân thủ án phạt mà AFC đưa ra. Nhưng tôi khẳng định tôi không có những từ ngữ xúc phạm trọng tài. Tiếng Anh của tôi không tốt, tôi không thể xúc phạm họ. Sau trận tôi cũng đã đi tìm các trọng tài để xin lỗi", HLV Park Hang-seo cho biết.



AFC ra quyết định treo quyền chỉ đạo của HLV Park Hang-seo bốn trận giao hữu và phạt 5.000 USD hôm 10/2. Nguyên nhân bởi ông phải nhận thẻ đỏ khi "có những ngôn từ không phù hợp nhắm vào trọng tài" trong trận chung kết SEA Games 30 ngày 10/12.



"Tôi phải nhận thẻ đỏ vì tôi phản ứng lại trọng tài khi họ có quyết định không phù hợp với cầu thủ của tôi. Lúc đó tôi thấy trận đấu trở nên căng thẳng hơn, các cầu thủ có nguy cơ dính chấn thương. Tôi phản ứng với trọng tài để họ xử lý hợp lý, kiểm soát tình hình trận đấu", HLV Park Hang-seo lý giải về tấm thẻ đỏ ông phải nhận.



Phút 77, khi Việt Nam đang dẫn Indonesia 3-0 trong trận chung kết SEA Games 30, Trọng Hoàng bị huých ngã ra ngoài đường biên. Nhưng thay vì rút thẻ phạt Osvaldo Haay, trọng tài Majed Al-Shamrani cho Indonesia ném biên. Đứng ngay gần đó, HLV Park to tiếng quát tháo. Sau khi trao đổi với trợ lý, trọng tài chính người Saudi Arabia đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền chỉ đạo của HLV của Việt Nam. Sự việc khiến ông Park càng nổi nóng. Ông quay đi, vung tay phản đối rồi chạy ngược lại đường biên để đôi co với trợ lý trọng tài. Trận đấu bị gián đoạn. HLV Park sau đó rời lên khán đài mà chưa hết cơn bực tức.



"Bất kể ý định của tôi lúc đó là gì thì người hâm mộ châu Á cũng cho rằng hành động của tôi là không phù hợp. Một lần nữa tôi xin lỗi khi để khán giả phải thấy hình ảnh không hay", HLV Park nói thêm.



Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng lên tiếng trấn an người hâm mộ Việt Nam. Ông khẳng định trong thời gian mình bị treo quyền chỉ đạo, đội tuyển quốc gia vẫn sẽ chuẩn bị tốt cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.



HLV Park đang ở Hàn Quốc. Do các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bị hoãn vì dịch corona, ông không trở lại Hà Nội vào ngày 7/2 như kế hoạch ban đầu. Dự kiến, ngày 15/2 ông sẽ bắt tay chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 31/3.



Trận giao hữu với Iraq ngày 26/3 nhiều khả năng là trận đầu tiên ông phải thực hiện án phạt.

Theo VnExpress