Dính đòn đau điếng, Alexis Sanchez cãi nhau với sao trẻ M.U

Quảng cáo

Theo The Sun, trong buổi tập của M.U chuẩn bị cho mùa 2019/2020, Alexis Sanchez đã bị Mason Greenwood vào bóng khá đau. Đây là buổi tập đầu tiên của Sanchez với M.U sau khi ngôi sao Chile trở về từ Copa America 2019.



Điên tiết vì bị Mason Greenwood phạm lỗi, Alexis Sanchez đã mắng mỏ "đàn em". Cho rằng đó chỉ là một pha bóng bình thường, tiền đạo trẻ người Anh đã vặc lại dẫn đến 2 bên to tiếng với nhau.



Các cầu thủ M.U đã kịp thời can ngăn Sanchez và Mason Greenwood để sự việc không diễn ra tồi tệ hơn. Sở dĩ Sanchez bực mình do bị phạm lỗi bởi tuyển thủ Chile vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo gặp phải ở Copa America 2019.

Mason Greenwood cãi nhau với Sanchez.

Vì chấn thương chưa bình phục nên Sanchez không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của M.U ở trận thắng Chelsea 4-0 tại vòng 1 Premier League 2019/2020.

Theo The Sun, hiện HLV Solskjaer muốn thanh lý chân sút 30 tuổi này ngay kỳ chuyển nhượng hè 2019. Được biết, AS Roma đang đàm phán mượn Sanchez với thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, đội bóng Italia từ chối trả mức lương 505 nghìn bảng/tuần tuyển thủ Chile đang nhận ở Old Trafford.



Sanchez nhận lương cao nhất lịch sử M.U nhưng không đóng góp được nhiều cho đội bóng từ khi đến Old Trafford vào tháng 1/2018. Cựu tiền đạo Barcelona và Arsenal chỉ ghi đúng 3 bàn cho M.U ở Premier League sau gần 2 năm thi đấu cho Quỷ đỏ.

Báo Thái Lan đau đớn vì đội nhà lập kỷ lục tệ hại ở giải U18 Đông Nam Á Truyền thông Thái Lan tỏ ra thất vọng khi đội tuyển U18 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng ở giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019.

Vì sao Man City thoát án cấm chuyển nhượng? FIFA quyết định phạt 340 nghìn euro đối với Man City nhưng không cấm chuyển nhượng cầu thủ đối với CLB này.

Cửa nào cho U18 Việt Nam lọt vào bán kết U18 Đông Nam Á? Trận hòa 0-0 với U18 Thái Lan khiến U18 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại ngay ở vòng bảng U18 Đông Nam Á.

Công Phượng đăm chiêu trên sân tập của Sint Truidense Tiền đạo Nguyễn Công Phượng không còn nở nụ cười tươi tắn như thường lệ, trong buổi tập mới nhất cùng Sint-Truidense (STVV).

Bảo Tuấn

The Sun