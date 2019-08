'Độc cô cầu bại' Duy Nhất gia nhập võ đài khốc liệt số 1 châu Á

Quảng cáo

ONE Championship- đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á- vừa chính thức công bố sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, mang tên ONE: IMMORTAL TRIUMPH.

Giải đấu diễn ra tại sân vận động Phú Thọ, TP.HCM ngày 6/9 tới với sự tham gia của những võ sĩ đẳng cấp thế giới cùng tranh tài. Tâm điểm là cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch Muay Thái ONE hạng Bantamweight người Thái Lan Nong-O Gaiyanghadao sẽ bảo vệ ngôi vương trước đối thủ người Pháp Brice Delval.

Sự kiện ONE: IMMORTAL TRIUMPH cũng là nơi để những võ sỹ Việt trổ tài. Nguyễn Trần Duy Nhất, tượng đài của Muay Thai Việt Nam sẽ có trận ra mắt ONE Championship, đối đầu với võ sĩ trẻ người Malaysia Azwan Che Wil.

Nguyễn Trần Duy Nhất là "Độc cô cầu bại” của Muay Thai Việt Nam, thống trị toàn bộ các giải đấu trong nước và cả những giải đấu quốc tế với đỉnh cao là trận thắng trước ngôi sao trẻ làng Muay thế giới, Victor Pinto tại giải đấu chuyên nghiệp Thai Fight vào năm 2015. Không những thế, chỉ trong năm 2019, Nguyễn Trần Duy Nhất còn gây được tiếng vang khi 2 lần liên tiếp chiến thắng ở giải Vô địch Lethwei thế giới.

Phong độ tuyệt vời của Duy Nhất đã được ONE Championship ghi nhận và anh hứa hẹn sẽ cống hiến một trận đấu đẹp mắt cho ngày ra mắt của Việt Nam tại đấu trường võ thuật lớn nhất châu Á. Đối thủ của Duy Nhất, Azwan Che Wil- cũng là "tân binh" ở ONE Championship. Tuy nhiên, tay đấm người Malaysia đã có dịp làm quen với ONE khi thượng đài một trận đấu trước đó.

Cùng Duy Nhất, võ sỹ Nguyễn Thanh Tùng gánh vác trọng trách đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam trên đấu trường võ thuật thế giới ONE Championship. Đối thủ của Thanh Tùng là Shahzaib Rindh, một võ sĩ Tán thủ đến từ Pakistan.

Nguyễn Thanh Tùng dù trẻ tuổi, nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm. Với bộ sưu tập huy chương vàng quốc gia, huy chương vàng đại hội và huy chương bạc thế giới, Nguyễn Thanh Tùng là một trong những võ sĩ Muay Việt đáng xem nhất hiện tại.

Trọng Đạt