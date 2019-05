Đội tuyển Việt Nam có cần cầu thủ nhập tịch?

Nhập tịch cho cầu thủ ngoại từ lâu được biết tới như cách để một số đội bóng “lách” giới hạn về số lượng cầu thủ ngoại của LĐBĐVN (VFF), nhằm đảm bảo cơ hội ra sân cho cầu thủ nội, đặc biệt những gương mặt trẻ. Thế nên mới có chuyện sau khi mâu thuẫn với CLB Ninh Bình, thủ môn Đinh Hoàng La đã lên báo “huỵch toẹt” chuyện được cho 50.000 USD để đổi lại việc chịu lấy quốc tịch Việt Nam.

Với trường hợp của Hoàng Vũ Samson, nếu tới đây VFF “bật đèn xanh” cho tiền đạo CLB Hà Nội thì cũng không phải chuyện bất ngờ. Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển từ lâu được tiếng có quan hệ tốt với VFF. Soi từ quá khứ thì có cơ sở để tin vào việc này. Có những việc nếu là đội bóng khác thì rất khó thông qua, nhưng với CLB Hà Nội thì VFF lại khác. Đơn cử như một chuyện thế này.

Sau khi lập công giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang chức vô địch AFF Cup 2008, HLV Calisto từng có ý định được kiêm nhiệm cả chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG (gồm U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam). CLB có ý định “chia sẻ” ông Calisto với đội tuyển Việt Nam khi đó được cho chính là T&T Hà Nội (nay đổi tên thành CLB Hà Nội). Ý định trên rốt cuộc không thành, chủ yếu do phản ứng từ phía dư luận. Còn nhớ thời điểm trên, ông bầu Võ Quốc Thắng của Long An khi trả lời báo chí chỉ nói ngắn gọn, khi nhường HLV Calisto cho VFF, Long An cũng muốn ông Calisto có thể vẫn nắm đội. Nhưng yêu cầu này của Long An không được VFF chấp nhận. Trên thế giới hoặc nói gần ngay là khu vực Đông Nam Á, chả có mấy quốc gia chấp nhận chuyện “chia sẻ” HLV trưởng ĐTQG cho CLB bởi rất nhiều vấn đề khác nhau.

Nhưng VFF cũng chỉ đủ bản lĩnh để từ chối đội bóng của bầu Hiển được 1 lần. Tới năm 2012, liên đoàn đã thông qua cơ chế để HLV Phan Thanh Hùng kiêm cả ghế HLV trưởng các ĐTQG lẫn CLB Hà Nội. Kết quả AFF Cup 2012, tuyển Việt Nam bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Mỗi lần tập trung đội tuyển, giới bóng đá lại không khỏi bàn tán chuyện quân của Hà Nội có được ưu ái khi lên tuyển hay không.

Nói về những cái “đầu tiên” của CLB Hà Nội với VFF thì nhiều. Ví như gần đây, đội bóng thủ đô được có luôn 1 đại diện tham gia vào Thường trực VFF, dù Điều lệ VFF không quy định việc này. BCH VFF gồm 17 thành viên thì đếm sơ sơ, nhiều người thuộc diện gần gũi với CLB Hà Nội. Phải chăng vì chuyện này nên những quyết sách liên quan đến đội chủ sân Hàng Đẫy đều thuận lợi?

Kỳ lạ ở chỗ, bóng đá Việt Nam lâu nay vẫn bị chỉ trích vì căn bệnh thành tích nặng nề, dẫn tới “ăn gian, làm dối” nhiều cấp độ. Việc hạn chế cầu thủ “tây” ở giải VĐQG cũng nhằm tạo cơ hội cho cầu thủ nội, nhưng cấp độ ĐTQG lại có thể bỏ qua vấn đề này. Ở độ tuổi 31 (trên giấy tờ Samson khai sinh năm 1988), Samson dù ghi nhiều bàn thắng ở V-League nhưng hiệu suất gần đây đã không còn cao. Nhiều trận đấu của CLB Hà Nội, tiền đạo gốc Nigeria bỏ lỡ cơ hội khá thường xuyên. Và quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo gần 2 năm qua đang rất ổn, với lực lượng cầu thủ trẻ, giàu nhiệt huyết cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Triệu tập thêm cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển Việt Nam liệu có cần thiết?

Nguyên Phong