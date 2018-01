Federer bật khóc khi giữ cúp Australia mở rộng ở tuổi 36

Set một chỉ kéo dài 24 phút. Không có dấu hiệu nào của phép màu, thậm chí khán giả còn mường tượng ra một trận chung kết chóng vánh.



Nhưng Cilic đã làm được điều mà không tay vợt nào ở Australia Mở rộng làm được, đó là gây khó dễ cho Federer. Lần gần nhất tay vợt người Thụy Sĩ vô địch Grand Slam là ở Wimbledon 2017. Khi đó anh cũng hạ gục Cilic ở chung kết, khép lại chức vô địch hoàn hảo, không thua set đấu nào suốt giải.



Đánh bại Federer ở mặt sân ưa thích của tay vợt 36 tuổi được xem như không tưởng. Phần lớn người hâm mộ đều đem lòng cảm mến biểu tượng của làng banh nỉ, nhưng họ đều muốn thấy Federer có thể thua. Đó là lý do nỗ lực của Cilic mang đến kịch bản đẹp như tranh cho người xem.



Cũng như một chiếc máy vi tính bị treo cần một cái ấn nút khởi động lại, Cilic cho thấy hình ảnh tươi mới trong set hai. Anh tìm thấy những cú thuận tay từng quật ngã Rafael Nadal ở tứ kết, và những cú giao bóng trở nên ổn định hơn. Hai tay vợt chơi ngang ngửa, đều cứu ba break point để tiến vào loạt tie-break. Thống kê cho thấy Federer đã thắng 65% số tie-break trong sự nghiệp, so với 54% của Cilic. Có điều, tay vợt vừa leo lên vị trí số ba ATP chắt chiu cơ hội tốt hơn, với hai tình huống bẻ mini-break của đối thủ.



Thua set đầu tiên trong giải không làm Federer luống cuống. Nhà vô địch tìm được những cú giao bóng tốt nhất có thể trong set ba, với 81% là bóng một, so với 50% của Cilic. Federer tận dụng tốt lợi thế dẫn 40-0 ở game sáu và bẻ break của Cilic, không cho đối thủ cơ hội gỡ gạc. Anh khép lại set ba với điểm ace cùng tràng vỗ tay của khán giả. Federer đã tìm lại được phong độ của “Tàu tốc hành”, với break ngay đầu set bốn. “Đi đến đây cũng đã là thành công với Cilic”, một CĐV bình luận.



Phá bỏ mọi nhận định, Cilic chứng minh sức hấp dẫn của quần vợt và Grand Slam với lối chơi kiên cường, với hai break liên tiếp ở game sáu và tám. Trận đấu tiếp tục bị đảo ngược và lần này Federer đã thể hiện rõ sự lúng túng với những pha giao bóng một lỗi liên tiếp. Cilic chiến thắng set bốn trước sự bùng nổ trên khán đài. Không chỉ đưa Federer về set năm, anh còn chứng minh huyền thoại Grand Slam cũng có thể bị đánh bại ở thời điểm này.



Nhưng tay vợt lật đổ Federer không phải là Cilic, cũng không phải ở Australia Mở rộng 2018. Dường như thể lực suy giảm khiến tay vợt 29 tuổi không duy trì được những cú thuận tay uy lực. Cilic mắc tới chín lỗi thuận tay hỏng trong set cuối. Nhưng Federer cũng chẳng vừa khi đoạt hai break point chỉ ở hai cơ hội có được. Đến lúc này, không gì cản nổi “Tàu tốc hành” đến danh hiệu lớn thứ 20.



Kịch tính vẫn xuất hiện ở điểm championship point, khi Cilic khiếu nại cú giao bóng tốt của Federer. Pha chiếu chậm cho thấy bóng chỉ liếm vạch một phần nhỏ.

Bảo vệ thành công ngôi vương Australia Mở rộng ở tuổi 36, Roger Federer đã san bằng số danh hiệu ở Melbourne Park với Roy Emerson và Novak Djokovic (sáu chức vô địch). Chiến thắng qua năm set trước Cilic cũng giúp Federer hoàn tất danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong 30 trận chung kết anh từng tham dự, nối dài cách biệt với Rafael Nadal – tay vợt đứng thứ hai với 16 Grand Slam. "Tôi rất hạnh phúc và không dám tin vào thành quả này. Giấc mơ đã trở thành hiện thực. Câu chuyện cổ tích của tôi vẫn tiếp tục sau năm 2017 đại thành công. Cảm ơn mọi người", Federer nói, và không thể kìm được những giọt nước mắt trước khi kết thúc màn phát biểu. Anh khóc trong sự run rẩy, nhưng đó không phải dấu hiệu của sự yếu đuối, bởi ai cũng hiểu đánh bại Federer trong thời gian tới sẽ là thử thách cực hạn.

Kịch bản của chung kết diễn ra như hành trình của chiếc tàu lượn, nhờ nỗ lực từ Cilic. Tay vợt người Croatia chỉ thắng một trong chín lần đụng độ Federer trước đó, nhưng người hâm mộ vẫn bất ngờ khi anh mất liền hai break ở đầu trận, bị đối thủ dẫn trước 4-0. Bên kia sân, “Tàu tốc hành” chỉ mất hai điểm khi cầm giao trong set một, không một lần đối mặt với break.

