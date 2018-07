GFS là nhà tài trợ chính cho Giải vô địch các CLB Golf Hà Nội lần 2

Theo đó, tại giải đấu, 34 câu lạc bộ Golf với 408 golf thủ đến từ các cơ quan, CLB Golf trên địa bàn Hà Nội sẽ tranh tài giành cúp vô địch danh giá.

Các CLB tham gia giải đều đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, được thành lập trước ngày 27/04/2018, có điều lệ hoạt động và tổ chức của mình. 12 thành viên đại diện của mỗi đội là các vận động viên nghiệp dư được tuyển chọn kỹ lưỡng, đến từ Việt Nam và nước ngoài.

Giải được tổ chức theo thể thức đồng đội, kết quả thi đấu của của CLB là điểm tổng hợp từ 12 thành viên. Đây là điểm khác biệt căn bản của giải, bởi phần lớn các giải golf thường thi đấu theo hình thức cá nhân.

Từ 34 CLB, giải đấu sẽ tìm ra những tập thể xuất sắc nhất với 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Phong cách. Ngoài ra, các CLB có cơ hội nhận được phần quà đặc biệt trị giá lên tới vài tỷ đồng cho mỗi cú Hole in one từ Nhà tài trợ xứng danh GFS. Cụ thể, 3 giải Hole in one sẽ có 3 căn hộ chung cư Five Star Garden sang trọng và đẳng cấp do Tập đoàn GFS làm chủ đầu tư được trao cho các Golf thủ xuất sắc. Bên cạnh đó, Nhà tài trợ xứng danh GFS sẽ tiếp tục có những phần quà thiết thực và ý nghĩa – thẻ sử dụng thực phẩm chất lượng cao dành cho các Golf thủ xuất sắc dành giải tại các hạng mục giải thưởng như nearest to the pin (gần hố nhất), nearest to the line (gần vạch nhất), và longest (xa nhất)…

Không chỉ là một hoạt động tôn vinh bộ môn Golf - môn thể thao của sự khéo léo, hào sảng và văn minh cùng các CLB, giải đấu còn là nơi thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm xã hội của Nhà tài trợ và các Golf thủ. Nhân dịp 27/07, Ban tổ chức giải đấu và Nhà tài trợ xứng danh - GFS Cup đã trao tặng 240 triệu đồng gồm tiền mặt và thẻ sử dụng thực phẩm chất lượng cao đến các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn Hà Nội

Đại diện BTC và Nhà tài trợ GFS trao tặng quà tới đại diện các gia đình chính sách nhân dịp 27/07

Chia sẻ về những đóng góp quan trọng của Nhà tài trợ xứng danh, ông Phạm Thành Công – Chủ tịch Tập đoàn GFS cho biết “Golf là bộ môn truyền cảm hứng lớn cho những cá nhân tiến bộ và giàu khát vọng đổi thay. Golf không chỉ dành là thú chơi dành cho giới thượng lưu, thành đạt, Golf còn mang ý nghĩa nhân văn cao cả khi gắn với các hoạt động cộng đồng. Chúng tôi nhận lời trở thành đơn vị tài trợ xứng danh cho giải bởi muốn lan tỏa cảm hứng ấy đến với nhiều công chúng tích cực hơn nữa, thông qua một giải đấu đồng đội, chuyên nghiệp, thú vị và công bằng.”

Đại diện Tập đoàn GFS phát biểu tại sự kiện Họp báo

GFS là một trong những Tập đoàn uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam với các lĩnh vực đầu tư mũi nhọn: Bất động sản, khoa học - công nghệ và nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc. Với tôn chỉ “Cùng hợp tác, cùng sáng tạo và cùng chia sẻ để vươn tới thành công”, GFS luôn không ngừng sáng tạo, chia sẻ trong mọi hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng giá trị cho xã hội và cộng đồng; luôn nỗ lực vì Một Việt Nam hạnh phúc.

Bên cạnh việc phát triển lĩnh vực bất động sản đã đạt được nhiều thành tựu, với khát vọng và xác định mục tiêu trong tương lai lấy mũi nhọn Khoa học - Công nghệ làm định hướng phát triển của Tập đoàn, GFS lấy Viện Công nghệ GFS làm hạt nhân, đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ cấu doanh thu của Tập đoàn sẽ được điều chỉnh là 70% từ khoa học – công nghệ với trọng tâm là nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc, bền vững; 30% từ bất động sản và các hoạt động khác. Trong nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc, GFS đầu tư 70% cho dược liệu và 30% là các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khác, bao gồm thực phẩm chất lượng cao.

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh, trong những năm qua, GFS tiếp tục khẳng định nền tài chính vững mạnh theo hướng nhân văn, bền vững. Đồng thời, Tập đoàn xác định đóng góp cho sự phát triển của xã hội, đồng hành cùng cộng đồng là một phần trách nhiệm của GFS.

Thực phẩm chất lượng cao là một trong những sản phẩm nằm trong lĩnh vực đầu tư mũi nhọn của Tập đoàn GFS – Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc, bền vững. GFS mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc sống người dân Việt Nam, khởi nguồn từ chính bữa ăn hàng ngày. Đầu tư cho sức khỏe, đầu tư cho con người là đầu tư để mang lại lợi nhuận vô giá.

P.V