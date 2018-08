Giải chạy nhằm kêu gọi cộng đồng tích cực rèn luyện sức khỏe đồng thời chung tay hỗ trợ các trẻ em nghèo hiếu học thông qua quỹ học bổng “Ươm mầm ước mơ” của SeABank.

Tại giải chạy, SeABank đã trao học bổng Ươm mầm Ước mơ cho 10 em học sinh nghèo hiếu học ở Đà Nẵng, Quảng Trị và Bình Định với mức hỗ trợ từ 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các em hoàn thành chương trình học lớp 12. Tổng số tiền hỗ trợ học tập trọn đời cho các em lên tới gần 1 tỷ đồng.

Nhằm kêu gọi cộng đồng cùng xây dựng lối sống lành mạnh, luyện tập thể thao, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đồng thời cùng chung tay góp sức vì thế hệ mầm non tương lai của đất nước, Hội Doanh nghiệp Trẻ Đà Nẵng kết hợp cùng SeABank tổ chức giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run for the Future”.

Giải “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future” thu hút sự tham gia của gần 850 vận động viên bao gồm Ban lãnh đạo, CBNV SeABank, lãnh đạo Hội Doanh nhân Trẻ Đà Nẵng, lãnh đạo và CBNV các doanh nghiệp tại thành phố hưởng ứng tham gia các nội dung thi gồm: Tiếp sức gia đình, Cá nhân Nam, Cá nhân Nữ.

Đặc biệt, tại sự kiện này, Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ của SeABank đã trao học bổng cho 10 em học sinh nghèo hiếu học tại Đà Nẵng (7 học sinh), Bình Định (1 học sinh), Quảng Trị (2 học sinh) với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Trong đó 02 em học sinh ở Quảng Trị là chị em trong một gia đình có 04 con, cha mẹ làm nông và đều không may qua đời trong vụ tai nạn làm 13 người chết trong lễ rước dâu tại Quảng Nam vừa qua. Hiện gia đình chỉ còn 4 anh chị em, chị gái và anh trai của cháu đang đi học đại học, cao học; còn 2 cháu hiện đang học lớp 7 và lớp 10 tại Quảng Trị.

Những hành động thiết thực này sẽ giúp cho giấc mơ được đến trường của 10 em nhỏ tiếp tục được bay cao, bay xa hơn nữa. Mỗi em học sinh sẽ được Quỹ Ươm mầm Ước mơ hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho đến khi học hết lớp 12.

Ông Phan Hải – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cho biết: Giải “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future” là một hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về phong cách sống xanh, khỏe mạnh và thân thiện với môi trường. Đặt biệt phần thi chạy gia đình tiếp sức đã góp phần gieo mầm yêu thương vào trái tim của mỗi trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước. Sự kiện này lần đầu tiên Hội Doanh nhân trẻ tham gia phối hợp cùng với Ngân hàng Seabank tổ chức tại Đà Nẵng, Hội cũng mong rằng sự kiện này sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm để tạo một sân chơi hoạt động ngoại khóa cho các gia đình, các tổ chức và cộng đồng Doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng.

Bà Lê Thu Thủy – Tổng Giám đốc SeABank cho biết: “Trong 24 năm hình thành và phát triển, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, SeABank luôn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội như là một cam kết phát triển bền vững của ngân hàng với tổng số tiền nhiều tỷ đồng mỗi năm. Đây cũng là một trong những giá trị cốt lõi trong hoạt động của SeABank luôn hướng tới cộng đồng.

Cuối tháng 6/2018, SeABank đã phối hợp với Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch tổ chức thành công giải Gia đình chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future với sự tham gia của 1.500 vận đồng viên đồng thời cũng trao học bổng tổng trị giá gần 1 tỷ đồng cho 10 em học sinh nghèo hiếu học tại Hà Nội.

Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục được phối hợp cùng Hội Doanh nhân Trẻ Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp địa phương chung tay tổ chức giải Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future cùng hướng tới cộng đồng với những giá trị nhân văn cao cả cũng như hoạt động thiện nguyện ý nghĩa”.

Trong các hoạt động an sinh xã hội, trẻ em luôn là đối tượng mà SeABank quan tâm hàng đầu. Từ năm 2010, SeABank đã thành lập quỹ từ thiện One Day One Smile với các hoạt động thiết thực vì trẻ em nghèo, trẻ mồ côi hay các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Không chỉ trao tặng những món quà, chúng tôi còn muốn song hành liên tục cùng các em học sinh nghèo hiếu học trong suốt quá trình học tập để có một tương lai tốt đẹp hơn. Từ cuối năm 2015 SeABank đã thành lập quỹ học bổng “Ươm mầm ước mơ” nhằm hỗ trợ các trẻ em nghèo hiếu học được tiếp tục giấc mơ tới trường, xây dựng tương lai. Với sự hỗ trợ thiết thực của Quỹ, đến nay 56 em học sinh đã có thể duy trì học tập, giữ vững thành tích khá giỏi, đặc biệt có 1 em học sinh tại Phường Phan Chu Trinh, Hà Nội được quỹ hỗ trợ từ năm 2015, năm nay đã tốt nghiệp lớp 12, chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học.

Bên cạnh đó,các chương trình từ thiện được SeABank triển khai thường niên như: Xuân yêu thương, SeABankers vì trẻ thơ, Tuần lễ Công dân, Chăn ấm đầu đông, Giáng Sinh ấm áp cùng SeABankers... không chỉ mang đến nhiều phần quà thiết thực dành cho các mảnh đời bất hạnh trên toàn quốc, bảo vệ môi trường mà còn giúp hình ảnh thương hiệu SeABank trở nên thân thuộc, gần gũi với khách hàng, đối tác và người dân Việt Nam.

Quỹ học bổng “Ươm mầm ước mơ” của SeABank được thành lập năm 2015 nhằm hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên toàn quốc với mức hỗ trợ học bổng 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các em hoàn thành chương trình học lớp 12. Hiện tại, Quỹ “Ươm mầm ước mơ” đang hỗ trợ cho 56 cháu học sinh nghèo tại 25 tỉnh, thành trên toàn quốc. Bên cạnh đó Quỹ cũng phối hợp với Tập đoàn BRG tài trợ học bổng cho 55 em học sinh nghèo tại tỉnh miền núi Lào Cai từ 2016 – 2018 và ủng hộ thường niên 120 triệu đồng cho Quỹ học bổng Giải golf Vì trẻ em Việt Nam do Báo Đầu tư tổ chức từ năm 2013. Với việc nhận đỡ đầu thêm 10 em nhỏ tại sự kiện “Cộng đồng chạy vì tương lai”, Quỹ đã nâng tổng số em nhỏ nhận học bổng lên 66 em.

Trong thời gian tới, Quỹ “Ươm mầm ước mơ” sẽ tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ thêm nhiều trường hợp trẻ em nghèo hiếu học, để các em tiếp tục được đến trường và sau này có thể tự xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và gia đình./.

