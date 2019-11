Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden: 'Chạy vì an toàn giao thông'.

TPO - Sáng nay 17/11, tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) đã diễn ra giải chạy tiếp sức “Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 - Chạy vì an toàn giao thông” do Bộ Công an và báo Mainichi tổ chức.