'Giải mã' đối thủ đến từ Triều Tiên của Hà Nội FC

April 25 SC thường được viết tắt là 4.25 (25 tháng Tư) là CLB có truyền thống lâu đời của CHDCND Triều Tiên. Đội bóng này được thành lập từ năm 1949 với tiền thân là CLB Trung tâm đào tạo thể thao và sau đó là February 8 SC (CLB 8 tháng 2). Đến ngày 26/6/1972, đội bóng được đổi tên thành April 25 SC (CLB 25 tháng 4) để kỷ niệm ngày ra đời của Quân đội nhân dân Triều Tiên.



Sau giai đoạn đầu tiên hoạt động khá trầm lắng, April 25 SC bắt đầu trỗi dậy ở thập niên 80 của thế kỷ trước. Năm 1985, họ giành danh hiệu vô địch quốc gia Triều Tiên đầu tiên. Kể từ đó, April 25 SC bắt đầu thống trị bóng đá trong nước. Đến thời điểm này, họ đã có tổng cộng 18 chức vô địch quốc gia, 4 cúp Hwaebul, 7 cúp Man’gyŏngdae Prize cùng nhiều danh hiệu khác.



Ở đấu trường châu lục, April 25 SC cũng để lại không ít dấu ấn. Mùa giải 1990-1991, đội bóng Triều Tiên từng lọt vào đến bán kết giải Asian Club Championship (tiền thân Champions League châu Á hiện nay). Năm 1991 cũng là lần cuối cùng April 25 SC tham dự giải đấu này.



Vì nhiều lý do khác nhau, April 25 SC đã vắng bóng ở các giải châu Á trong suốt 25 năm cho dù nhiều lần vô địch Triều Tiên. Phải đến năm 2017, April 25 SC mới “tái xuất” ở AFC Cup phiên bản mới và chịu thua đội bóng Ấn Độ, Bengaluru FC ở vòng bán kết liên khu vực.



Ở AFC Cup mùa trước, April 25 SC cũng lọt vào chung kết liên khu vực Đông Á và thua đội vừa bị Hà Nội FC loại, Altyn Asyr vì luật bàn thắng trên sân khách.

Kim Yu-song từng ghi 9 bàn thắng sau 6 trận đấu ở AFC Cup 2017.

Đáng chú ý, April 25 SC sử dụng 100% cầu thủ nội và được dẫn dắt bởi một HLV Triều Tiên, Yun-son Oh. Là đội bóng mạnh nhất trong nước nên không khó hiểu khi April 25 SC đóng góp nhiều tuyển thủ cho tuyển Triều Tiên. Trong đó nổi bật nhất là bộ đôi tiền đạo Kim Yu-song và An Il-bom, những Vua phá lưới ở AFC Cup.Hành trình vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 của April 25 SC dễ dàng hơn rất nhiều so với Hà Nội. Sau khi giành ngôi đầu bảng I, họ vào thẳng vòng bán kết liên khu vực, gặp Abahani Limited Dhaka (Bangladesh). Sau khi thua 3-4 ở trận lượt đi, đội bóng Triều Tiên đã thắng 2-0 ở trận lượt về trên sân nhà và giành quyền đi tiếp.