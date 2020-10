'Giới trẻ Việt Nam hứng thú với golf'

Thưa ông, đây là năm thứ 4 liên tiếp, báo Tiền Phong phối hợp cùng tập đoàn BRG Group tổ chức giải golf từ thiện, nhằm gây quỹ cho Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam. Qua 3 mùa giải, chúng tôi đã trao tặng hàng tỷ đồng giúp đỡ các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Ông có thể chia sẻ về sự đồng hành của BRG với giải đấu nhằm thực hiện mục đích cao đẹp này?

Giải Tiền Phong Golf Championship nhằm gây quỹ hoạt động cho “Quỹ tài năng trẻ Việt Nam” là một sáng kiến tuyệt vời của báo Tiền Phong. Đồng hành với giải, BRG Group có cơ hội ủng hộ cho sự phát triển của lớp người trẻ ở Việt Nam, ủng hộ giấc mơ của họ cho tương lai.



Ông Evans Mahoney

Chủ tịch của chúng tôi, Madame Nga, đặc biệt quan tâm đến việc tham gia sự kiện này cũng như hỗ trợ những tài năng trẻ của Việt Nam, các vận động viên, nghệ sĩ và tất cả những người đang phấn đấu theo đuổi mục tiêu của mình. Tập đoàn BRG cam kết với sứ mệnh nâng cao đời sống của người dân Việt Nam và việc đóng góp cho sự kiện lần này là một phần nhỏ trong hoạt động đó.

Thưa ông, dịch COVID-19 trong năm vừa qua có ảnh hưởng gì tới công tác tổ chức các giải đấu của BRG Kings Island Golf Resort hay không?

Theo tôi, đại dịch Covid-19 đã mang lại một năm khó khăn cho cả nước trên tất cả các lĩnh vực, chứ không riêng gì đối với các sân golf trực thuộc tập đoàn BRG. Tất cả đều không tổ chức giải đấu vì lý do không tập trung đông người hay không thể tổ chức các bữa tiệc trao giải. Nhưng tôi nghĩ rằng không có môn thể thao nào an toàn hơn golf trong mùa Covid-19 vì chúng tôi thực hiện giãn cách xã hội tốt hơn tất cả các môn thể thao khác.

Tiền Phong Golf Championship là giải đấu chính thức đầu tiên của BRG Kings Island Golf Resort. Vì thế, chúng tôi rất hào hứng chờ đợi ngày giải khởi tranh để chứng kiến các golfer tranh tài.

BRG Group nổi tiếng với việc sở hữu hệ thống sân golf đẳng cấp nhất tại Việt Nam. Ông có thể giới thiệu đôi nét về hệ thống sân golf, đặc biệt là sân Kings Course, nơi sẽ tổ chức giải Tiền Phong Golf Championship 2020?

Tập đoàn BRG luôn nỗ lực mang tới cho những người đam mê golf những sản phẩm đẳng cấp, độc đáo và sáng tạo, với hệ thống sân golf khắp đất nước. Mới đây, tập đoàn đã phát triển BRG Đà Nẵng Golf Resort trở thành sân golf 36 hố đầu tiên tại Đà Nẵng và cũng là đầu tiên tại Việt Nam với sự kết hợp của 2 nhà thiết kế huyền thoại Nicklaus và Norman.

Còn sân Kings Course là sân golf đầu tiên do Công ty Jack Nicklaus Design thực hiện tại Việt Nam và chúng tôi vô cùng tự hào về điều đó. Đây cũng là sân golf đầu tiên tại Việt Nam có hố 19, và tôi nghĩ rằng các sân golf khác sẽ dần học theo thiết kế này. Sân Kings Course có thiết kế 9 hố đầu xuyên qua rừng cây tự nhiên trên đảo, trong khi 9 hố cuối lại men theo hồ Đồng Mô. Như vậy golf thủ sẽ có hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt trên cùng một sân. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách cho những golf thủ khi tham gia giải Tiền Phong Golf Championship 2020.

Tiền Phong Golf Championship ra đời nhằm ủng hộ sự phát triển các tài năng trẻ trên mọi lĩnh vực, trong đó có golf. Ông có nhận xét gì về sự phát triển của bộ môn golf tại Việt Nam nói chung và cộng đồng golfer trẻ của Việt Nam nói riêng?

Theo tôi, mọi người đều có thể xem tin tức và nhận ra rằng môn thể thao golf tại Việt Nam đang phát triển. Đó là việc các sân golf trải dài từ Bắc vào Nam. Chúng ta cũng có thể thấy rất nhiều bạn trẻ hứng thú và bắt đầu tập luyện môn thể thao này. Chính việc này sẽ có đóng góp vô cùng to lớn vào sự phát triển của bộ môn golf. Tôi cho rằng môn thể thao golf tại Việt Nam đã có những bước tiến rất lớn trong thời gian qua và chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Hy vọng rằng giải Tiền Phong Golf Championship lần này cũng sẽ đóng góp cho sự phát triển của các gương mặt golfer trẻ tuổi.

Xin cảm ơn về những chia sẻ của ông!

Trọng Đạt (thực hiện)