Hạ knock-out nhà vô địch Nhật Bản, Duy Nhất sắp tranh đai ONE Championship

Tại sự kiện “ONE: Edge of Greatness" diễn tại Singapore tối 22/11, Duy Nhất chạm trán võ sĩ người Nhật Bản Yuta Watanabe -nhà vô địch Muay Thái chuyên nghiệp của Nhật Bản và dày dặn kinh nghiệm với thành tích 19 thắng, 9 thua và 3 hòa. Võ sĩ người Nhật Bản là nhà vô địch của rất nhiều giải đấu (MAJKF, J-Network, WPMF Super Bantamweight Championships) và gần đây nhất là giải WMC Muay Thai Open.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Duy Nhất nhập cuộc đầy tự tin, chủ động tấn công từ sớm và đã có hai lần đánh gục đối thủ xuống sàn trong hiệp đấu thứ nhất. Bước sang hiệp hai, nhà vô địch Muay Thái đến từ Việt Nam không mất nhiều thời gian để khép lại trận đấu với một cú đá tầm cao hiểm hóc hạ đo ván võ sĩ người Nhật.

Kết thúc trận đấu, Nguyễn Trần Duy Nhất khẳng định anh sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất trong 2 năm tới thi đấu tại ONE Championship. Duy Nhất cũng cho biết anh chỉ còn một trận thắng đẹp nữa là có thể có cơ hội vươn tới trận tranh đai với nhà Đương kim vô địch Rodtang Jitmuangnon.

Cùng có mặt tại sự kiện, Chủ tịch ONE Championship Chatri Sityodtong khẳng định tài năng của võ sĩ Muay Thái hàng đầu Việt Nam cũng như tin tưởng rằng Nguyễn Trần Duy Nhất hoàn toàn có năng lực trở thành nhà vô địch thuần Việt đầu tiên tại ONE Championship.

Trả lời phỏng vấn, Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ: "Trong trận này chiến thuật của Nhất là mồi đòn ở phần bên dưới (bụng - chân), đến khi đối thủ hạ thấp tay lo thủ phần bụng thì Nhất tung đòn đá cao vào vùng đầu. Đối thủ Watanabe là một võ sĩ có phong cách thi đấu đậm chất Kickboxing, kiểu K1. Do đó Nhất đã nhắm vào phần chân trụ của anh ấy. Đến lúc Watanabe không thể di chuyển tốt thì Nhất dồn lực tấn công. Nhất sẽ chuẩn bị để có một trận đấu với một đối thủ khó, rất khó trong trận đấu tiếp theo tại ONE Championship. Nhất tin rằng chỉ cần 1 đến 2 trận nữa là Nhất có thể đến với trận tranh đai".

Đây là lần thứ hai liên tiếp Duy Nhất có được trận thắng knock out ở đấu trường ONE Championship sau khi hạ võ sĩ người Malaysia Azwan Che Wil tại sự kiện ONE: IMMORTAL TRIUMPH tháng 9 vừa qua tại TP.HCM. Đây cũng là trận thắng thứ 12 trong sự nghiệp của Duy Nhất.

Cùng sự kiện, huyền thoại người Thái Lan Nong-O Gaiyanghadao có một màn trình diễn đẳng cấp khi áp đảo và hạ knockout người đồng hương Saemapetch Fairtex để bảo vệ thành công đai vô địch Muay Thái ONE hạng Bantamweight.

Trước đó trong trận co-main, ngôi sao nước chủ nhà Singapore Amir Khan chính thức chấm dứt chuỗi ba trận thua của mình bằng một chiến thắng tính điểm trước võ sĩ người New Zealand gốc Malaysia Ev “E.T” Ting.

Trọng Đạt