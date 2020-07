Hạ màn La Liga: Real Madrid tiễn Leganes xuống hạng

Quảng cáo

Trước vòng hạ màn La Liga, ngôi vô địch và 4 suất dự Champions League mùa tới đã được xác định. Tâm điểm đáng chú ý được dồn vào cuộc chiến trụ hạng và các suất dự Europa League.



Do kém vị trí an toàn 1 điểm nên Leganes buộc phải đánh bại Real Madrid ở trận hạ màn để có hy vọng trụ hạng. Đây là mục tiêu rất khó khăn của thầy trò Javier Aguirre bởi đội bóng của HLV Zidane đã thắng liên tiếp 10 trận để lên ngôi vô địch. Ở trận đấu thủ tục rạng sáng nay, Kền kền vẫn sử dụng đội hình mạnh với nhiều ngôi sao.



Chỉ sau 9 phút thi đấu, Sergio Ramos đã đánh đầu mở tỉ số cho Real Madrid. Sau bàn thua, Leganes vùng lên tấn công và họ đã có bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1 nhờ công của Bryan Gil.



Đầu hiệp 2, Real Madrid tiếp tục vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của tiền vệ Marco Asensio. Phần còn lại của trận đấu trở nên rất gay cấn khi Leganes phải vùng lên tấn công như không còn gì để mất. Tuy nhiên, tất cả những gì thầy trò Aguirre làm được chỉ là bàn gỡ hòa 2-2 nhờ công của Roger Assale ở phút 78.



Kết quả này khiến Leganes phải chia tay La Liga. Họ về đích thứ 18 với 36 điểm, kém 1 điểm so với Celta Vigo. Thầy trò Javier Aguirre không giấu nổi vẻ tiếc nuối bởi nếu đánh bại Real Madrid, họ đã trụ hạng thành công. Như vậy, Leganes cùng với Real Mallorca và Espanyol là 3 đội phải nói lời chia tay giải đấu số 1 Tây Ban Nha.



Ở cuộc đua giành vé dự Europa League, Granada với chiến thắng 4-0 trước Athletic Bilbao đã vượt qua Getafe, bứt lên vị trí thứ 7. Kết quả này đã giúp họ đoạt vé dự Europa League với Villarreal (xếp thứ 5) và Real Sociedad (xếp thứ 6).



Ở lượt trận hạ màn, Lionel Messi đã ghi thêm 2 bàn thắng giúp Barcelona đè bẹp Alaves với tỉ số 5-0. Tiền đạo người Argentina đã kết thúc La Liga mùa này với 25 bàn và giành danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới).



KẾT QUẢ LA LIGA MÙA GIẢI 2019-20



- Đội vô địch: Real Madrid (lần thứ 34)



- 4 suất dự Champions League: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla



- 3 suất dự Europa League: Villarreal, Real Sociedad, Granada



- 3 đội xuống hạng: Leganes, Real Mallorca, Espanyol



- Vua phá lưới: Lionel Messi (25 bàn)

Nguyên Khang