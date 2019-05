Hàng Đẫy bất lực với pháo sáng?

Trước đó hôm 21/4 trong trận đấu giữa CLB Hà Nội với Hải Phòng tại vòng 6, các CĐV Hải Phòng đã đốt rất nhiều pháo sáng trên khán đài, thậm chí ném cả xuống đường piste, khiến trận đấu có lúc phải hoãn lại. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, báo cáo giám sát và cân nhắc tính chất vụ việc, Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt “treo” sân Hàng Đẫy ở trận đấu của CLB Hà Nội với Tp Hồ Chí Minh tại vòng 7, phạt 70 triệu đồng.

Án chưa ráo mực thì một ngày sau khi CLB Hà Nội gửi đơn khiếu nại, Ban Giải quyết khiếu nại VFF đứng đầu là Trưởng ban Chu Hồng Thanh đã ra quyết định xoá án “treo sân” do Ban Kỷ luật VFF đưa ra. Điều đáng nói, lập luận trong quyết định của Ban Giải quyết khiếu nại VFF trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Ban Kỷ luật VFF, đứng đầu là Trưởng ban Vũ Xuân Thành. Trả lời báo chí, ông Chu Hồng Thanh khẳng định không chịu sức ép nào khi vụ việc liên quan đến đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Quyết định chớp nhoáng của Ban Giải quyết khiếu nại VFF vừa đủ kịp thời để CLB Hà Nội không phải đá trên sân không có khán giả ở trận đấu với Tp Hồ Chí Minh.

Một thành viên Ban Kỷ luật VFF than thở với Tiền Phong, quyết định của Ban Giải quyết khiếu nại VFF đã nhầm lẫn hoàn toàn giữa 2 chủ thể, là CLB Hà Nội và BTC sân Hàng Đẫy. Theo vị này, điều 68 Quy định Kỷ luật VFF quy định về vi phạm trong công tác tổ chức trận đấu, và BTC sân Hàng Đẫy bị đánh giá không đảm bảo an toàn, an ninh, cụ thể là để CĐV đốt pháo sáng với số lượng lớn. Cần nói thêm, liên tiếp các mùa giải gần đây, sân Hàng Đẫy để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng trong các trận đấu ở V-League.

Với cùng một điều khoản trong Quy định Kỷ luật nhưng hai ban khác nhau của VFF lại đưa ra hai quan điểm đối nhau “chan chát” cũng gây nên những ý kiến bình luận không đáng có.

Lại tái phạm

Vòng 6 vừa bị phạt, ở vòng 8 Wake Up 217 V-League 2019 trận đấu giữa Viettel và SLNA, sân Hàng Đẫy lại có pháo sáng. Tuy nhiên lần này, “quy mô” vụ việc không nghiêm trọng như ở trận đấu giữa CLB Hà Nội với SLNA. Giới bóng đá cho rằng lý do chính vì CĐV Hải Phòng có xung đột với đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Thực tế, CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở nhiều trận đấu của đội nhà, nhưng họ có vẻ như đặc biệt “thích” đốt pháo sáng mỗi lúc đụng CLB Hà Nội.

Chiều qua 7/5, BTC Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi báo cáo lượt trận 8 V-League qua Ban Kỷ luật VFF. Báo cáo đã đề cập tới trường hợp BTC sân vận động Hàng Đẫy vẫn để CĐV đốt pháo sáng ở trận đấu giữa Viettel và SLNA. Một quan chức VPF cho biết, BTC chỉ làm trách nhiệm báo cáo còn xử lý ra sao thuộc thẩm quyền Ban Kỷ luật VFF.

Theo một thành viên Ban Kỷ luật VFF, dù chưa xem xét báo cáo của VPF nhưng qua phản ánh từ báo chí, vi phạm sân Hàng Đẫy ngày 5/5 không nghiêm trọng như xảy ra ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và Viettel. “Tuy nhiên dù như thế nào thì việc BTC để xảy ra hiện tượng đốt pháo sáng cũng đã vi phạm quy định về vấn đề tổ chức trận đấu. Ban Kỷ luật sẽ đánh giá kỹ báo cáo để có hình thức kỷ luật. Chúng tôi làm hết trách nhiệm của mình còn có thay đổi án hay không là thẩm quyền của người khác”-thành viên Ban Kỷ luật trên cho biết.

V.P