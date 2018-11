Hành động lạ của trọng tài bị tố 'cướp' bàn thắng của Văn Toàn

Ở phút thứ 77 cuộc chạm trán giữa Myanmar và Việt Nam diễn ra vào tối 20/11, trợ lý trọng tài Phubes Lekpha đã căng cờ báo việt vị trong tình huống Văn Toàn dứt điểm tung lưới Myanmar. Đây là một quyết định rất nhạy cảm và nhiều người cho rằng vị trợ lý trọng tài này đã mắc sai lầm, qua đó khiến tuyển Việt Nam mất một bàn thắng hợp lệ.

Tạp chí bóng đá Four Four Two bình luận: "Sự cố xảy ra vào cuối trận Việt Nam gặp Myanmar, khi đội khách tấn công và xứng đáng có được bàn thắng. Nỗ lực dứt điểm của Quang Hải bị thủ môn Kyaw Zin Htet đẩy ra. Bóng rơi ngay tầm di chuyển của Văn Toàn, và cầu thủ này đã làm tung lưới chủ nhà. Có vẻ đó sẽ là bàn mở tỷ số của trận đấu.



Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Điều này gây hoang mang cho cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam. Chiếu chậm trên truyền hình cho thấy rõ ràng đây là một sai lầm từ vị trợ lý người Thái Lan, khiến đội khách mất cơ hội vượt lên".



Ngoài ra, ở trận đấu này, tổ trọng tài điều khiển trận đấu cũng bị cho là có nhiều quyết định gây tranh cãi và đa phần trong số đó là gây bất lợi cho tuyển Việt Nam. Chính điều này khiến họ phải hứng chịu vô số “gạch đá” đến từ các CĐV.



Trên mạng xã hội Facebook, trọng tài Phubes Lekpha bị nhiều người chỉ trích, thậm chí còn đe dọa. Vì vậy, vị “vua áo đen” này buộc phải đổi ảnh đại diện nhằm tránh bị các CĐV “khủng bố tinh thần”.



Bên cạnh việc chỉ trích trọng tài, nhiều người cũng cho rằng tuyển Việt Nam kém may mắn khi liên tục phải hứng chịu những bất lợi từ yếu tố bên ngoài.

Bảo Tuấn