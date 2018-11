Hào hứng tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2018

Tiền Phong Golf Championship năm nay có tổng giá trị giải thưởng khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc (Best Gross), BTC còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi bảng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật và bốc thăm may mắn. Đặc biệt, BTC sẽ đặt 4 giải HIO (Hole in one) tại 4 hố Par 3 (hố 4, hố 6, hố 14, hố 17). Trong đó, 2 xe sang Lexus NX300 trị giá gần 5 tỷ đồng sẽ đặt tại các hố 6 và 14. Hai hố 4 và 17 còn lại sẽ là 500 triệu đồng tiền mặt và một gói xét nghiệm và phân tích 2200 gen của cơ thể trị giá 10.000 USD.

H.M