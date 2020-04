Hé lộ lý do Son Heung-min về Hàn Quốc giữa đại dịch

Quảng cáo

Son Heung-min đã rời nước Anh để bay về Hàn Quốc vào chủ nhật tuần trước (29/3) bất chấp đại dịch COVID-19. Theo thông báo của Tottenham, Son Heung-min về nước vì “lý do các nhân”.



Tottenham và Son Heung-min hoàn toàn không tiết lộ thêm lý do khiến tiền đạo này mạo hiểm di chuyển trong khi dịch COVID-19 diễn biến khó lường. Tuy nhiên, truyền thông Anh đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân Son Heung-min quyết định về nước ở thời điểm này.



Cụ thể, Son Heung-min trở về Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tiền đạo 27 tuổi muốn tận dụng thời gian Ngoại hạng Anh tạm hoãn (ít nhất đến 30/4) để tham gia khóa đào tạo của quân đội Hàn Quốc.



Luật pháp Hàn Quốc quy định tất cả đàn ông khỏe mạnh ở đất nước này có nghĩa vụ phục vụ quân đội trong vòng 21 tháng. Ngay cả các ngôi sao giải trí nổi tiếng cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hàn Quốc chỉ đặc cách cho một số trường hợp đặc biệt mang về vinh quang cho họ, và Son Heung-min nằm trong đó. Tiền đạo này đã góp công giúp Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD 2018 và được miễn nghĩa vụ.



Cho dù được miễn nghĩa vụ, nhưng Son Heung-min vẫn phải tham gia khóa huấn luyện cơ bản của quân đội trong vòng 4 tuần. Hiện tại, tiền đạo này đang phải tự cách ly ở nhà riêng do vừa bay về từ nước Anh và tận dụng thời gian này để hồi phục chấn thương vai. Nếu không có gì bất ngờ, Son Heung-min sẽ bắt đầu tham gia khóa huấn luyện ở đảo Jeju vào ngày 20/4 tới.

A Phi