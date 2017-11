Hé lộ ngôi sao đầu tiên rời M.U trong phiên chợ Đông

Cách đây không lâu, báo chí Anh khẳng định, Luke Shaw sẽ là ngôi sao đầu tiên bị tống khứ khỏi M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018. Lý do là vì hậu vệ người Anh này liên tục vật lộn với chấn thương và ngay cả khi có thể ra sân thì lại thi đấu phập phù. Đích thân HLV Jose Mourinho đã lên tiếng cho biết, ông không thể đảm bảo tương lai của Shaw khi những cống hiến của anh cho “Quỷ đỏ” tỷ lệ nghịch với mức lương.

Tuy nhiên, theo tờ The Sun, nhiều khả năng Marouane Fellaini mới là cái tên đầu tiên rời sân Old Trafford vào tháng 1 năm tới, chứ không phải Shaw. Lý do là vì hợp đồng giữa ngôi sao người Bỉ và M.U chỉ còn thời hạn tới năm 2018, và tới nay, hai bên vẫn chưa thể thông qua được điều khoản nhằm gia hạn.

Chính việc bước sang tuổi 30 khiến cho những yêu cầu của Fellaini không được ban lãnh đạo M.U chấp thuận. Cụ thể, Fellaini muốn hợp đồng 2 năm và mức lương như hiện tại (khoảng 140.000 bảng/tuần), nhưng M.U thì chỉ chấp nhận ký năm 1 và lương giảm xuống còn 100.000 bảng/tuần...

Theo tiết lộ thêm từ The Sun, M.U đã đạt thỏa thuận bán Fellaini cho Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 1/2018 và sẽ thu về khoảng 8 triệu bảng. Đây là con số tương đối thấp nếu biết rằng M.U từng phải bỏ ra 27,5 triệu bảng để mua Fellaini từ Everton, nhưng vẫn có thể coi là chấp nhận được vì nếu hai bên không thể ra hạn, “Quỷ đỏ” sẽ mất trắng “Tóc xù” vào hè 2018.

Việc Fellaini ra đi chắc chắn sẽ khiến cho nhiều CĐV M.U hụt hẫng, bởi tiền vệ người Bỉ là mẫu cầu thủ có thể giải quyết trận đấu mỗi khi đội bóng gặp khó khăn.

Sau trận thua Chelsea 0-1, "Người đặc biệt" chỉ khen duy nhất Fellaini rằng: "Cậu ấy mới chỉ bình phục chấn thương một ngày trước trận đấu, nhưng khi được tôi yêu cầu ra sân cậu ấy rất sẵn sàng. Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của cậu ấy, Fellaini như một chiến binh vậy".

Lâm Văn