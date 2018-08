HLV Arsenal gây sốc với nhân sự ở trận derby London

Ở trận thua 0-2 trước Man City hồi cuối tuần trước, HLV Emery đã gây sốc khi cất 2 tân binh gồm tiền vệ Lucas Torreira và thủ môn Bernd Leno trên ghế dự bị. Kết quả là tuyến giữa của Arsenal hoàn toàn lép vế so với Man City.



Nguyên nhân do Granit Xhaka thi đấu quá mờ nhạt, còn Matteo Guendouzi phạm khá nhiều sai lầm trong lần đầu ra mắt giải Ngoại hạng Anh. Nơi khung thành, Petr Cech cũng thiếu đi sự chắc chắn và thường xuyên mắc lỗi trong các tình huống xử lý bóng bằng chân.

HLV Emery quyết định tiếp tục để Cech bắt chính ở trận gặp Chelsea.

Quyết định này của Emery đã gặp phải vô số lời chỉ trích của giới chuyên môn, người hâm mộ, các phương tiện truyền thông cũng như các cựu danh thủ Arsenal.Mặc dù vậy, HLV Emery vẫn quyết định sẽ tiếp tục gửi gắm niềm tin vào Cech khi Arsenal chạm trán Chelsea tại vòng 2 Premier League 2018-2019 diễn ra trên sân Stamford Bridge vào ngày 18/8 tới. Lý do mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra là do Leno “chưa sẵn sàng”.Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Daily Star, lý do mà HLV Emery đưa ra cho việc tiếp tục lựa chọn Cech là hoàn toàn bịa đặt, bởi Leno đã tuyên bố sẵn sàng bắt chính thay Cech.Nếu theo dõi Arsenal thi đấu ở trận ra quân, có thể dễ dàng nhận thấy, lối chơi của họ khá rời rạc và thiếu tính đột biến. Nếu không thể khắc phục được điều đó, sẽ không có gì bất ngờ nếu họ phải nhận trận thua thứ 2. Ngoài lợi thế sân nhà, Chelsea còn sở hữu đội hình chất lượng và có được phong độ tốt hơn so với đối thủ cùng thành phố.