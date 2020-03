HLV Arsenal tiết lộ trải nghiệm đáng sợ với COVID-19

Quảng cáo

HLV Mikel Arteta được xác định mắc COVID-19 từ ngày 13/3 và toàn bộ đội hình Arsenal phải tự cách ly sau đó. Cũng từ ca nhiễm của HLV này, Premier League chính thức bị tạm hoãn đến 3/4 (sau đó gia hạn đến 30/4). Nước Anh hiện tại nằm trong top 10 quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới.



Sau 2 tuần điều trị, Arteta khẳng định ông đã khỏi bệnh. Tuy vậy, HLV 38 tuổi người Tây Ban Nha cũng thừa nhận nỗi sợ hãi mà COVID-19 tạo ra. Ông nói trên trang chủ Arsenal: “Tôi đang cảm thấy sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Tôi đã có một số triệu chứng nhiễm bệnh từ lúc CLB gọi điện thông báo chúng tôi có thể nhiễm virus từ ông chủ của Olympiacos. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn trong cơ thể”.



“Chúng tôi có trận đấu bù với Man City ở Ngoại hạng Anh vào ngày hôm sau, cho nên tôi đã đưa ra quyết định rất nhanh. Tôi gọi điện cho bác sĩ ngay lập tức và nhờ ông ấy đưa về nhà”.



“Tôi đã nói chuyện với giám đốc bóng đá Sanllehi, giám đốc kỹ thuật Edu, giám đốc điều hành Vinai và trưởng nhóm đàm phán hợp đồng Huss Fahmy. Chúng tôi thiết lập cuộc họp khẩn và xác định vấn đề rất nhanh. Các triệu chứng của tôi rất rõ ràng và các cầu thủ tiếp xúc gần với tôi hàng ngày, chúng tôi phải tìm cách hoãn trận đấu lại và tự cách ly. Chúng tôi phải nói chuyện với Ngoại hạng Anh, với Man City để đưa ra quyết định cuối cùng”.



“Sau đó, bạn nhận ra rất nhiều người đã có thể tiếp xúc với nhau ở đó, bạn bắt đầu nghĩ đến những người bạn có thể tiếp xúc và những người khác có liên quan đến chúng tôi. Quả thực, lúc đó tôi đã cảm thấy sợ hãi”.



“Về triệu chứng, tôi chỉ có 3 hoặc 4 ngày tương đối khó khăn khi bị sốt nhẹ, ho khan và hơi tức ngực”.



“Khó khăn lớn nhất với tôi là không ở nhà một mình, tôi còn 3 đứa con nhỏ và tôi thực sự rất lo lắng. Vợ tôi và người bảo mẫu cũng thế. Rất may là cả 3 đứa nhóc đều không sao. Chúng vẫn khỏe mạnh”.



Cũng theo tiết lộ của HLV Arteta, ông đang tìm cách để các cầu thủ Arsenal có thể tập luyện tốt hơn trong thời gian tự cách ly. Hiện tại, các CLB bóng đá vẫn chưa được phép tập trung trở lại do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp.

A Phi