HLV Barcelona nói gì khi bị loại sốc khỏi Champions League?

Tứ kết lượt đi Champions League trên sân nhà Nou Camp, Barcelona dễ dàng đánh bại AS Roma 4-1 nhờ một thế trận vượt trội. Bước vào trận lượt về, ít người tin rằng AS Roma khó có thể lội ngược dòng khi đối thủ nhỉnh hơn về mọi mặt. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra tại sân Olimpico vào rạng sáng nay. Với quyết tâm và sự hưng phấn cao độ, "Bày cáo" đã dồn ép Barcelona và giành chiến thắng với tỷ số 3-0, qua đó tạo chiến tích lịch sử khi giành vé vào bán kết (hòa 4-4 sau 2 lượt trận, nhưng AS Roma đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách).

Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các ngôi sao của Barcelona cúi gầm mặt ra về. Họ có lẽ không hiểu sao mình lại thua cách biệt 3 bàn và bị đá bay khỏi Champions League. Trong khi đó, HLV Ernesto Valverde cũng tỏ rõ sự thất vọng. Ông thừa nhận, đội bóng xứ Catalan đã không còn là chính mình ở sân Olimpico.

“AS Roma đã thi đấu quá tốt, trong khi chúng tôi chẳng thể triển khai thế trận, cũng như không thể đối phó với sức ép khủng khiếp. Bàn thắng đầu tiên của AS Roma cho thấy sức mạnh của họ. Chúng tôi còn nhận thêm 2 bàn thua ở hiệp 2”, HLV Valverde trả lời báo chí sau trận đấu.

“Tôi cảm thấy tiếc cho người hâm mộ. Đây là nỗi thất vọng quá lớn. Bây giờ, chúng tôi cần tập trung cho những đấu trường còn lại. Điều cần thiết với Barcelona là nhìn về phía trước. Thật sự đây là thất bại khó nuốt trôi với chúng tôi”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này nói thêm.

Barcelona càng ngày càng đánh mất vị thế ở Champions League. Trong 5 mùa giải gần nhất, họ đã 4 lần bị loại ở vòng tứ kết. Với AS Roma, đây là lần đầu tiên họ lọt vào bán kết Champions League kể từ mùa giải 1983/84.

Lâm Văn