HLV Chelsea nổi điên vì ngôi sao M.U không bị đuổi

Trong trận đấu rạng sáng nay, Chelsea đã thua M.U 0-2 ngay tại sân nhà Old Trafford. Thất bại này càng cay đắng hơn với The Blues khi họ bị VAR bác bỏ hai bàn thắng. Ngoài ra, tổ trọng tài VAR cũng bỏ qua pha đạp nguội của đội trưởng M.U, Maguire với Michy Batshuayi ở thời điểm tỉ số đang là 0-0.



Ở tình huống diễn ra ở phút 21, Maugire đã bị Batshuayi ép ngã, bắn ra khỏi ngoài sân. Sau khi ngã xuống, Maguire đã đạp trúng vào “chỗ hiểm” của tiền đạo người Bỉ. Pha quay chậm cho thấy trung vệ của M.U có vẻ đã cố ý trong tình huống này để trả đũa Batshuayi, nhưng tổ trọng tài VAR lại cho rằng đây chỉ là va chạm bình thường do quán tính ngã của hai cầu thủ.



Sau trận đấu, Harry Maguire "bào chữa": Đó không phải một cú đạp và tôi cũng không cố tình. Tôi nghĩ quyết định không thổi phạt của trọng tài là chính xác. Tôi không có ý định làm đau Batshuayi. Đó giống như một phản xạ theo bản năng, và tôi đã xin lỗi cậu ấy".

Về phần mình, HLV Lampard tỏ ra rất tức giận. Ông nói: “Maguire nên bị đuổi khỏi sân, tình huống đó rất rõ ràng và nó chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn trận đấu”.

Bên cạnh đó, ông cũng không hài lòng khi Chelsea bị VAR từ chối 2 bàn thắng. Đầu tiên, pha ghi bàn của Kurt Zouma không được công nhận vì trọng tài xác định Cesar Azpilicueta đã đẩy Brandon Williams ở tình huống trước đó. Đến phút 78, Olivier Giroud là người tiếp theo đánh đầu tung lưới thủ môn M.U, nhưng tiền đạo người Pháp bị xác định đã việt vị.



HLV Lampard nói thêm: “Azpilicueta đã bị xô ngã vào Willams, nên lẽ ra bàn thắng của Zouma phải được công nhận. Trường hợp của Giroud việt vị một ngón chân thì tôi hiểu được. VAR sinh ra để xử lý các tình huống như thế. Thế nhưng, tôi không hiểu tại sao đến giờ trọng tài chính vẫn không chịu xem lại ở màn hình. Họ cần xem lại để quyết định chính xác hơn”.



Thất bại này khiến Chelsea đứng trước áp lực lớn từ các đối thủ phía sau. Cho dù vẫn giữ được vị trí thứ 4, nhưng The Blues chỉ hơn Tottenham 1 điểm và hơn M.U 3 điểm.

