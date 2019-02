HLV Chelsea phát biểu gây sốc sau trận thua M.U

Ở vòng 5 FA Cup, Chelsea đã thua M.U 0-2 ngay tại sân nhà Stamford Bridge và bị loại. Đây là trận đấu mới nhất mà The Blues thi đấu cực tệ, tấn công bế tắc cho dù cầm bóng vượt trội so với đối thủ.



Màn trình diễn bạc nhược của Chelsea khiến các cổ động viên tại Stamford Bridge nổi giận. Sau giờ nghỉ giải lao, các cổ động viên The Blues đã la ó phản đối chiến thuật của HLV Sarri và thậm chí kêu gọi ông sớm từ chức.



Chia sẻ sau trận đấu, HLV 60 tuổi người Italia khẳng định ông không lo lắng về phản ứng tiêu cực của người hâm mộ. Tuy vậy, ông một lần nữa gây sốc khi tỏ ra bất lực với cách Chelsea chơi bóng.



HLV Sarri nói: “Đây là lần đầu tiên tôi bị la ó, nhưng tôi lo lắng về kết quả trận đấu nhiều hơn là phản ứng của người hâm mộ. Tất nhiên, tôi hiểu sự thất vọng của họ. Kết quả này rõ ràng không tốt và chúng tôi đã bị loại khỏi FA Cup”.



“Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá khó hiểu trong hiệp hai cho dù tôi nghĩ toàn đội chơi tốt trong hiệp đầu tiên. Chúng tôi cần phải quyết liệt hơn ở các tình huống diễn ra bên trong vòng cấm địa của đối thủ cũng như của đội nhà. Đó chính là sự khác biệt giữa hai đội ở trận này”.



“Chúng tôi cần thi đấu nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cần di chuyển không bóng tích cực hơn thay vì lạm dụng các nỗ lực cá nhân. Khi bạn có khoảng trống, bạn có thể đi bóng cá nhân. Nhưng trong tình thế giống như hiệp hai, chúng tôi cần di chuyển không bóng nhiều hơn để tìm kiếm cơ hội ghi bàn”.

A Phi