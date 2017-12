HLV Conte đòi đặc quyền ở Chelsea

Mùa trước, Chelsea vô địch Premier League một cách thuyết phục, nhưng mùa này, mọi thứ đã không còn diễn ra suôn sẻ. Kết thúc giai đoạn lượt đi, đội bóng thành London xếp thứ 3 trên BXH, có 39 điểm, kém đội đầu bảng Man City tới 16 điểm. Còn quá ít cơ hội để HLV Antonio Conte và các học trò có thể bảo vệ thành công ngai vàng. Tại Champions League, Chelsea đã có mặt ở vòng knock-out, nhưng thi đấu vòng bảng không thực sự ấn tượng.

Theo HLV Conte, một trong những lý do chính khiến Chelsea có phần sa sút so với mùa trước là do đội hình thiếu chiều sâu và không có những sự tăng cường chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Để giúp Chelsea có thể trở lại trong giai đoạn lượt về, nhà cầm quân người Italia vừa đưa ra một đề xuất. Theo đó, ông muốn mình được chủ động trong công cuộc mua sắm cầu thủ khi kỳ chuyển nhượng đến, tức lời nói cần có trọng lượng hơn.

Chia sẻ với Daily Mail, HLV Conte khẳng định, ông sẽ cùng với bộ phận tuyển trạch góp ý kiến lên Ban Lãnh đạo về quyết định các mục tiêu chuyển nhượng của Chelsea trong tháng 1 tới. “Tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình với CLB nhưng Ban Lãnh đạo vẫn có tiếng nói cuối cùng. Chúng tôi chia nhiệm vụ rõ ràng giữa hai bên. Trách nhiệm sẽ nằm ở cả hai”, HLV Conte cho hay

"Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ của mình, và liệu đội hình có đủ chiều sâu để thi đấu trên mọi đấu trường không ư? Thời gian sẽ trả lời. Tôi nghĩ chúng tôi đang làm tốt ở mùa giải này."

Động thái từ Conte một lần nữa khiến ông trở thành “cái gai” trong mắt Ban lãnh đạo Chelsea, khi từ lâu, vấn đề mua bán cầu thủ đều do các thành viên thuộc thượng tầng đội bóng quyết định, mà cụ thể là Giám đốc Điều hành và Giám đốc Kỹ thuật. Còn nhớ hồi mùa hè vừa qua, giữa HLV Conte và lãnh đạo Chelsea cũng đã có những va chạm liên quan đến chuyện mua sắm cầu thủ. Khi ấy, Ban lãnh đạo Chelsea là những người thắng thế, còn Conte đành chấp nhận có gì dùng nấy.

Lâm Văn