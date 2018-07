HLV Conte khởi kiện Chelsea vì 'giam lỏng' suốt 2 tháng

Antonio Conte bị Chelsea sa thải vào hôm 12/7, chỉ 3 hôm sau khi ông trở lại CLB tập trung nhưng cách trận đấu gần nhất của The Blues gần 2 tháng. Trong suốt thời gian đó, tương lai của Conte bị truyền thông đồn thổi nhưng Chelsea giữ im lặng, không có bất cứ động thái nào.Sự chậm trễ của CLB thành London khiến Conte rơi vào thế bị động. Sau khi sa thải, ông không thể tìm được công việc mới vì tất cả các CLB đã ổn định tình hình và đi du đấu, chuẩn bị cho mùa giải mới.Theo The Times, Conte đã chuẩn bị hồ sơ khởi kiện Chelsea đã “giam lỏng” ông suốt 2 tháng sau mùa giải 2017/18. Ngoài khoản bồi thường 9 triệu bảng tiền lương cho 1 năm hợp đồng còn lại, HLV người Italia sẽ yêu cầu The Blues trả thêm tiền.Trước đó, Chelsea cũng cố gắng hủy bỏ hợp đồng của Conte bằng cáo buộc ông thiếu chuyên nghiệp. Cụ thể, việc HLV 48 tuổi người Italia nhắn tin đuổi Diego Costa ở mùa hè năm ngoái khiến The Blues khốn khổ trong chuyển nhượng. Hay mới nhất, Conte cũng gây ra mâu thuẫn với Willian và tạo ra các tin đồn tiêu cực cho CLB.Tuy nhiên, cơ sở của Chelsea không chắc chắn và cuối cùng, họ buộc phải đơn phương sa thải Conte để bổ nhiệm HLV Maurizio Sarri, qua đó kịp thời chuẩn bị cho mùa giải 2018/19.Hiện tại, HLV Sarri và Chelsea đã hành quân đến Australia du đấu và tập huấn mùa hè. Họ cũng đã có tân binh đầu tiên là tiền vệ Jorginho từ Napoli và đang thúc đẩy các thương vụ với Gonzalo Higuain, Daniele Rugani từ Juventus.

A Phi