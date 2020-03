HLV M.U nóng lòng kết hợp Fernandes và Pogba

Quảng cáo

Tương lai của Paul Pogba là dấu hỏi lớn khi tiền vệ này công khai ý định rời M.U ở mùa hè trước. Cho dù vẫn ở lại Old Trafford mùa này, nhưng ngôi sao người Pháp không đóng góp được nhiều cho M.U vì liên tục chấn thương. Kể từ đầu mùa, Pogba chỉ ra sân vỏn vẹn 8 lần và chưa ghi được bàn thắng nào.



Trong bối cảnh đó, M.U đã tìm được “cứu tinh” ở kỳ chuyển nhượng mùa đông là Bruno Fernandes. Tân binh trị giá 55 triệu bảng này tỏa sáng ngay lập tức và giúp M.U có chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.



Nhiều người tin rằng sự xuất hiện của Fernandes sẽ đẩy Pogba rời khỏi M.U. Tuy vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer không nghĩ như vậy. Ông thậm chí rất chờ đợi sự kết hợp của bộ đôi này.



HLV người Na Uy nói trên NBC Sports: “Tất nhiên rồi, khi bạn nhìn vào đội bóng, bạn sẽ luôn muốn các cầu thủ giỏi nhất thi đấu cùng nhau. Sau đó, bạn sẽ hy vọng đội bóng tiến đến một giai đoạn mà họ có thể cạnh tranh các danh hiệu lớn”.



“Chúng tôi luôn muốn duy trì M.U chiến thắng bằng phong cách tấn công mạnh mẽ, thuyết phục và không có lý do gì tôi không muốn Pogba sát cánh cùng Fernandes”.



Hiện tại, M.U đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Tối nay, họ sẽ tiếp đội nhì bảng trên sân nhà Old Trafford. Đây là trận đấu mà M.U cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vào top 4.







A Phi