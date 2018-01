HLV Park Hang Seo không sốc với ngôi Á quân của U23 Việt Nam

14h30 hôm nay, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi gặp mặt báo chí trao đổi kết quả thi đấu tại VCK U23 châu Á 2018 của đội tuyển U23 Việt Nam. Tham dự của HLV Park Hang Seo và toàn bộ tập thể đội bóng.

HLV Park Hang-seo chụp ảnh với các CĐV vào sáng nay.

Phát biểu tại cuộc gặp, HLV Park Hang Seo cho biết ông và đội tuyển U23 Việt Nam rất hạnh phúc vì đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Tuy nhiên theo ông Park, sau đây đội tuyển sẽ phải tiếp tục tập trung cho các nhiệm vụ phía trước. Đánh giá về thành tích của U23 Việt Nam, ông Park Hang Seo nói:

“Tôi không sốc với kết quả này (giành ngôi Á quân). Đây là nỗ lực của tập thể đội bóng. Tất cả đã thi đấu quyết tâm, nỗ lực cao nhất vì người hâm mộ. Bóng đá cần may mắn, nhưng phải dựa trên thực lực. Chúng ta có thể may mắn 1 trận, 2 trận nhưng không thể may tới tận trận chung kết”-ông Park Hang Seo nói.

Tin mới nhất cho biết 2 tiền vệ Lương Xuân Trường và Quang Hải lọt vào danh sách cầu thủ tiêu biểu của VCK U23 châu Á 2018. HLV Park Hang Seo cho rằng, đây là niềm vui đối với cả hai. Tuy nhiên, ông Park Hang Seo nhấn mạnh, U23 Việt Nam là một tập thể, và thành tích của đội xuất phát từ sự đoàn kết, một lòng, nỗ lực của tất cả các thành viên.

“Điều tôi vui nhất, và tôi cho rằng cái chúng ta đạt được ở giải đấu lần này chính là giá trị do cả đội bóng tạo nên. Tất cả đều cố gắng vì cái chung. Các cầu thủ của tôi đã chứng tỏ họ là một tập thể gắn kết”-HLV Park Hang Seo nói.

Tiểu Phùng