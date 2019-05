HLV Park Hang Seo: Việt Nam cần thêm nhiều điều kiện để dự World Cup

Cơ hội tham dự World Cup sẽ mở ra với bóng đá Việt Nam nếu FIFA tới đây nâng số đội tham dự World Cup 2022 lên 48. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn riêng của Tiền Phong, HLV Park Hang Seo đánh giá bóng đá Việt Nam còn rất nhiều bài toán cần lời giải để nghĩ tới một suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bài toán rút ngắn khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ

*Ông từng muốn tập trung cho Vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam, để trợ lý dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Kế hoạch trên đã thay đổi vì sao?

-Có lẽ tôi không ở vị trí để trả lời được câu hỏi như thế này. Thực ra hợp đồng ban đầu tôi phụ trách cả đội U23 và ĐTQG. Và ta cũng biết là trong năm 2018 tôi đã phụ trách 2 đội, nhưng thực sự việc đó rất vất vả.

Tôi nói vất vả không phải vì công việc mà do hai đội tuyển khác nhau. Đó là lý do tôi rất lo lắng chúng tôi không có đủ thời gian chuẩn bị, huấn luyện. Còn trong năm nay chúng ta có 2 giải đấu lớn. Cả hai đối với ta đều quan trọng. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng tách riêng ra thì sẽ có thời gian tập trung lâu hơn. Nên chúng tôi đã bàn bạc với VFF, cần có sự tập trung và có sự lựa chọn. Chúng ta biết là lượt trận 5,6 vòng loại World Cup 2022 trùng lịch thi đấu SEA Games 30. Chính vì thế tôi có đề nghị nên để tôi phụ trách 1 trong 2 đội sẽ hợp lý hơn. Nhưng sau này tôi có làm việc với lãnh đạo chính phủ thì tôi biết, lãnh đạo nhà nước, người dân rất quan tâm tới SEA Games và họ cũng đề nghị tôi nên phụ trách luôn cả SEA Games. Và đó là lý do chúng ta phải điều chỉnh. HLV trưởng thì 1 người là tôi, còn đội ngũ trợ lý tách làm 2. Để như thế đội ngũ huấn luyện tập trung hết sức cho World Cup rồi có quá trình theo dõi cầu thủ chuẩn bị cho World Cup. Còn BHL phụ trách SEA Games sẽ tập trung cho các cầu thủ phục vụ SEA Games. Trong 2 đội đó đội ngũ trợ lý sẽ có một vài người chuyển từ đội này sang đội kia. Cả hai giải đều quan trọng nên tôi không có lý do từ chối.

*Ông có thực sự yên tâm với kế hoạch trên hay không?

-Chúng ta đã có một HLV mới (trợ lý Kim Han-yoon). Đầu tiên là với đội cho World Cup, chúng ta sẽ giữ nguyên BHL từ trước đến nay. SEA Games thì đã có anh Kim Han-yoon, anh Đinh Hồng Vinh và thêm 1 HLV thủ môn, 1 HLV thể lực nữa. Từ tháng 6 hai đội sẽ hoạt động song song. World Cup thì sẽ có 1 giải chuẩn bị là King’s Cup ở Thái Lan.

SEA Games dự tính sẽ tập trong nước, cũng từ tháng 6. Trong thời gian tới từ tháng 6 đến tháng 9, sẽ có một đợt tập trung mỗi tháng. Nếu tập trung nhiều là 10 ngày, ít là 7 ngày. Đầu tháng 10, chúng ta sẽ tập trung thực sự để chuẩn bị cho SEA Games, khi đó có thể bổ sung thêm trợ lý. Trong 4 tháng đội sẽ tập trung lắp ráp đội hình. Với đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games, chúng ta sẽ phải khắc phục một vấn đề, đó là một số cầu thủ đang trong độ tuổi thi đấu SEA Games nhưng đang là tuyển thủ quốc gia. Khoảng cách giữa các cầu thủ đó và các cầu thủ khác phải được rút ngắn.

Trong các tháng tới, chúng ta sẽ tìm kiếm phát hiện cầu thủ, tập để quen chiến thuật, giảm khoảng cách giữa dự bị và các cầu thủ tuổi U22 nhưng là tuyển thủ quốc gia. Bắt đầu từ tháng 5 này, tất cả các thành viên trong BHL sẽ có nhiệm vụ cụ thể. Họ sẽ đi xem các trận để quan sát các cầu thủ sẽ tập trung cho World Cup hoặc chỉ tập trung cho SEA Games. Chúng tôi hy vọng đầu tháng 10 khi tuyển tập trung thì chúng ta sẽ có thể nâng cao tính tổ chức của đội.

World Cup có thuận lợi là tôi đã từng nắm đội 1 năm nay, giải VĐQG tôi cũng đang theo dõi, nên việc tuyển chọn không có vấn đề gì.

HLV Park Hang Seo



Cần thêm nhiều chuyên gia cho mục tiêu World Cup

*FIFA sắp tới có thể sẽ nâng số đội dự World Cup 2022 lên 48 đội. Điều này nếu xảy ra, liệu chúng ta có thể thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại World Cup hay không thưa ông?

-Rõ ràng khi số đội nâng lên 48, nó là một động lực, tất nhiên chúng ta chưa biết châu Á được bao nhiêu vé. Nếu vé nhiều hơn thì cửa mở cho chúng ta và sẽ là một động lực để VFF, tôi, các cầu thủ…phấn đấu.

Tuy nhiên tôi muốn nói rằng, cơ hội đến chứ không có sẵn. Khi nó tới, chúng ta cần có các chuyên gia, để tham gia được World Cup, đấy là giải đấu rất lớn trên thế giới. Tôi là chuyên gia nhưng về huấn luyện thôi, chúng ta cần thêm một hệ thống chuyên gia khác: dinh dưỡng, thể lực, y tế…Đây là vấn đề rất quan trọng, hiện nay chúng ta đang khó khăn, chưa chuẩn bị được việc này. Bây giờ cách giải quyết là phải đoàn kết lại, ngồi với nhau để tìm ra cách giải quyết.

Tôi thì có thể quyết được các vấn đề ở đội bóng chứ không giải quyết được mọi việc. Những việc đó cần các chuyên gia hỗ trợ cho HLV trưởng. Chúng ta cũng cần sự ủng hộ rất nhiều từ chính phủ, truyền thông. Tạm thời có thể là khó, nhưng phải chuẩn bị dần. Và như vậy bóng đá Việt Nam có thể đi lên bậc mới.

*Cá nhân ông thích tập trung cho World Cup hơn hay SEA Games hơn?

-Tôi quan tâm cả 2, 51 và 49 nhưng tôi sẽ không nói đâu (cười). Nhưng chúng ta cần nói thật, World Cup là giải lớn. SEA Games không lớn bằng nhưng đã mấy chục năm chúng ta không vô địch. Tôi biết khát khao của người Việt rất lớn với SEA Games. Đó là một trong những thử thách lớn nhất của tôi trong năm nay. Tôi không bao giờ nghĩ ĐTQG quan trọng hơn SEA Games.

*Ông có thể tiết lộ một cái tên mới trong danh sách tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam hay không?

-Trong danh sách của tôi, tôi đã chuẩn bị khoảng 50 cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam hiện nay, gồm cả lứa tuổi SEA Games và ĐTQG. SEA Games sắp tới anh Kim (trợ lý Kim Han-yoon) sẽ phải đi tìm hiểu, tìm kiếm thêm.

Bài toán tái ký hợp đồng và cầu thủ Việt kiều

*Hợp đồng của ông và VFF sẽ hết hạn vào đầu năm sau. Nếu tái ký, đâu sẽ là tiêu chí ông đặt lên hàng đầu?

-Hợp đồng không phải điều quan tâm của tôi lúc này. Hiện giờ tôi không có thời gian nghĩ về vấn đề đó. Tôi chỉ có thể tập trung cho 2 giải đấu sắp tới. Cũng không phải tôi muốn tái ký là tái ký được. Triết lý bóng đá của tôi phải phù hợp với phương hướng của Việt Nam thì mới lâu dài được. Ba tháng trước khi hợp đồng kết thúc chúng tôi sẽ đàm phán với nhau. Công ty đại diện của tôi sẽ làm việc.

Hợp đồng không phải điều quan tâm của HLV Park Hang Seo vào lúc này.

*Khi làm việc ở Việt Nam, điều gì ông cảm thấy khó khăn nhất và đâu là thuận lợi?

-Thực sự tôi sang Việt Nam tôi thấy công việc ở đây vui, tôi đang rất hạnh phúc. Năm ngoái là kỳ tích với bóng đá Việt Nam, và tôi hạnh phúc với điều đó. Nhưng chuyện đó xong rồi, sắp tới chúng ta lại có hai giải đấu khác. Tôi lại sắp đối đầu với 2 thử thách mới. Được làm việc với đội ngũ huấn luyện, trợ lý rất tốt, các cầu thủ tuyệt vời. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Và đặc biệt, tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam rất lớn, đó là động lực với chúng tôi. Ở Việt Nam chỉ 1 cái là mỗi lần có giải đấu lớn, tôi thấy stress vì phải tập trung. Tôi rất stress vì nếu không đạt mục tiêu đề ra, người dân sẽ thất vọng còn các anh nhà báo sẽ tìm cách để tấn công (cười).

*Ông đã có kế hoạch tìm hiểu các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài để triệu tập cho đội tuyển Việt Nam hay chưa?

-Tôi đã có kế hoạch. Vấn đề này tôi đã trao đổi với VFF. Nhưng đầu tiên cần xác định, họ có mong muốn thi đấu cho Việt Nam hay không. Nếu họ không muốn lấy quốc tịch Việt Nam, tôi không có lý do gì phải đi cả. Nếu họ muốn, tôi sẽ đi xem họ đấu. Dù ở đâu tôi cũng sẽ đi, vì điều đó cần cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng không phải vì họ chơi ở nước ngoài mà tôi đi xem. Tôi sẽ theo dõi họ rất kỹ, vấn đề quan trọng nữa là họ có đủ năng lực để thi đấu cho ĐTQG hay không. Tôi không chọn họ chỉ vì họ đang thi đấu ở các giải châu Âu. Tôi sẽ xác định năng lực của họ.





TTK VFF Lê Hoài Anh hôm qua cho biết, VFF đã làm thủ tục xin visa để HLV Park Hang Seo có thể sang Na Uy, CH Czech để theo dõi hai cầu thủ Alexander Dang và thủ môn Filip Nguyễn. Thời gian hoàn thành có thể ngay đầu tháng 5 này. Tuy nhiên, ông Lê Hoài Anh khẳng định tại King’s Cup 2019, tuyển Việt Nam chưa thể sử dụng cầu thủ Việt kiều. “Để có quốc tịch, cần mất nhiều tháng để làm thủ tục. Bên cạnh đó việc cầu thủ được triệu tập hay không còn phụ thuộc đánh giá chuyên môn của HLV Park Hang Seo”-ông Lê Hoài Anh cho biết. Cảm ơn ông!

Nguyên Phong (thực hiện)