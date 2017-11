HLV Park Hang-seo chỉ ra điểm yếu của tuyển Việt Nam

Trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn thiếu sắc nét nếu không muốn nói là mờ nhạt trước Afghanistan. Đội bóng của HLV Park Hang-seo chỉ tạo được 1 cơ hội thực sự nguy hiểm là pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Anh ở phút 69. Afghanistan trong khi đó có ít nhất 4 cơ hội rõ nét, điển hình là pha đánh đầu trúng cột dọc ở phút 86.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo thừa nhận, tuyển Việt Nam đã có phần may mắn khi giành được 1 điểm trước đối phương. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, một trong những lý do khiến đội tuyển Việt Nam không thể hiện được lối chơi như đề ra ban đầu là thời gian chuẩn bị ít. Thêm vào đấy, một số cầu thủ lại tập trung muộn do vướng cúp Quốc gia.

“Dĩ nhiên, tôi không muốn mang đó ra làm lý do bào chữa cho trận đấu hôm nay. Tuyển Việt Nam đã có phần may mắn khi giành được 1 điểm. Tuy nhiên, kết quả này cũng là chấp nhận được vì chúng ta đủ điểm vượt qua vòng loại. Tôi cho rằng các cầu thủ đã nỗ lực hết sức, và phải cảm ơn họ vì điều đó”-HLV Park Hang-seo cho biết.

Ông HLV Park Hang-seo cũng cho rằng, các cầu thủ Việt Nam hôm nay chuyền bóng thiếu chính xác so với thường lệ. Điều này khiến cho tỉ lệ sở hữu bóng của đội chủ nhà thấp hơn so với đối thủ. “Tất cả những vấn đề này chúng ta sẽ sửa chữa trong tương lai. Bất kỳ HLV nào cũng cần thời gian để tạo nên sự thay đổi”-ông HLV Park Hang-seo cho biết.

Với kết quả hoà 0-0 trước Afghanistan tối nay, đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2019 sớm 1 vòng đấu với 9 điểm qua 5 trận.

Tiểu Phùng