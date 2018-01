HLV Park Hang-seo: 'U23 Việt Nam không ăn may'

Ngay khi trận chung kết giải U23 châu Á khép lại, Liên đoàn bóng đá (AFC) đã lập tức trao cho đội tuyển U23 Việt Nam danh hiệu fair-play, ca ngợi thầy trò HLV Park Hang-Seo là đội bóng chơi đẹp, tích cực và mang tính nhân văn nhất giải. Không thể tiến thêm bước nữa để giành chức vô địch, nhưng chắc chắn U23 Việt Nam là đội bóng tạo được cảm xúc nhất xuyên suốt hành trình tại giải.



Từ chỗ bị đánh giá là "lót đường", thầy trò HLV Park Hang-Seo liên tục gây bất ngờ. Họ đánh bại Australia, hòa Syria ở vòng bảng, trước khi quật ngã Iraq rồi Qatar tại vòng đấu loại trực tiếp bằng những loạt sút luân lưu. Ở trận chung kết, phải thi đấu trong điều kiện thời tiết bất lợi, dù bị dẫn trước, U23 Việt Nam đã chơi kiên cường trước U23 Uzbekistan để gỡ hòa 1-1 trước khi đưa trận đấu tới 30 phút hiệp phụ và nhận bàn thua đáng tiếc ở những phút cuối cùng.

Tuy nhiên, khi đánh giá về hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam, cũng có những ý kiến cho rằng thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo do phong độ nhất thời.

Trong cuộc giao lưu với tờ Vnexpress hôm nay, một bạn đọc đã đặt câu hỏi cho HLV Park Hang-seo: "Theo ông, thành công của Việt Nam ở giải U23 châu Á vừa qua là do phong độ nhất thời hay nhờ đẳng cấp của bóng đá Việt Nam đã được nâng lên?".

Trả lời câu hỏi này, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định: "Tôi đã nghe một số người phê phán rằng Việt Nam gặp may mắn. May mắn có thể đến một, hai lần, nhưng chúng ta vào đến chung kết. Họ không nên nghĩ chúng tôi gặp may. Với tư cách HLV trưởng, tôi không thể nói chúng ta đã lên đẳng cấp cao. Nhưng tôi không nghĩ đây chỉ là vận may tức thời. Kết quả hôm nay không phải là ngẫu nhiên, mà là nỗ lực và mồ hôi của cầu thủ. Hình ảnh bóng đá Việt Nam chắc chắn đã được nâng tầm rất nhiều. Dù vậy, để vươn đến đỉnh cao vẫn cần thêm thời gian.



Sau giải này, sự mong đợi của người dân sẽ cao hơn, châu Á sẽ đánh giá chúng ta hoàn toàn khác. Đây là thời điểm mà tôi, VFF và tất cả những người làm bóng đá đều cố gắng hơn gấp hai lần so với trước".

PV