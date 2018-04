HLV Roma lộ bí quyết tạo 'địa chấn' trước Barcelona

Loạt trận tứ kết lượt đi, Juventus thua 0-3 trước Real Madrid trên sân nhà, còn AS Roma thảm bại 1-4 trên sân của Barcelona. Hầu như tất cả đều tin rằng, các đại diện Italia sẽ “sạch bóng” trước khi vòng bán kết Champions League mùa này diễn ra. Thế nhưng, AS Roma đã chứng minh điều ngược lại khi cho thấy sự quả cảm và xuất sắc của mình.

Được thi đấu trên sân nhà Olimpico, AS Roma chơi bóng tự tin và tạo ra thế công dồn dập lên phía khung thành Barcelona, buộc đối phương phải mắc sai lầm trước khi có liên tiếp 3 bàn thắng do công của Edin Dzeko, Daniele De Rossi và Konstantinos Manolas, qua đó có chiến thắng bất ngờ với tỷ số 3-0. Như vậy, qua 2 lượt trận, hai đội hòa nhau 4-4, nhưng AS Roma giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Sau trận đấu, HLV Eusebio Di Francesco cảm thấy vô cùng tự hào về các học trò, đồng thời cũng lên tiếng yêu cầu giới mộ điệu công nhận những thành quả mà mình làm được cùng AS Roma trong thời gian qua.

“Tôi luôn bị đổ lỗi sau mỗi thất bại và bị chỉ trích thậm tệ trên mạng xã hội. Vì thế, tôi xứng đáng được ca ngợi sau chiến thắng này. Thực tế, tôi đã lựa chọn cách triển khai bóng rộng hơn, cống gắng phản công nhiều hơn và đẩy cao tốc độ. Ngoài ra, điều thực sự thay đổi là tâm lý của toàn đội”, HLV Eusebio Di Francesco nói với vẻ hài hước sau trận đấu.

“Mặc dù chúng tôi đã có những màn trình diễn tốt ở Serie A nhưng đến lúc này, chúng tôi mới thực sự thu được phần thưởng xứng đáng cho những gì đã làm”.

Ngoài cho rằng mình xứng đáng được khen ngợi, HLV Eusebio Di Francesco cũng không ngần ngại cho biết, mục tiêu tiếp theo của ông và các học trò là giành vé vào chơi chung kết: “Tất nhiên chúng tôi nên tin rằng chúng tôi có thể lọt vào chung kết. Tại sao lại không chứ? Chúng tôi đã đi xa hơn những gì mọi người nghĩ đến và chúng tôi muốn tiếp tục tiến xa hơn nữa”.

Lâm Văn