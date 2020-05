Hợp đồng khó tin của Ronaldinho: Một tuần 2 đêm say

Quảng cáo

Ronaldinho là một trong những ngôi sao Brazil xuất sắc nhất thế kỷ 21. Chính vì thế, cựu tiền đạo của Barcelona được đối xử như vua khi về quê nhà thi đấu ở giai đoạn cuối sự nghiệp.



Tháng 1/2011, Ronaldinho nhận lời mời của Flamengo và ký hợp đồng kéo dài đến hết năm 2014. Tuy vậy, đến tháng 5/2012, Ronaldinho tố cáo Flamengo nợ lương anh 4 tháng và đơn phương hủy hợp đồng với CLB này.



Thời gian ở Flamengo, Ronaldinho thi đấu khá tốt. Anh ghi được 28 bàn thắng trong 72 trận đấu cho CLB này trước khi ra đi. Theo tiết lộ của beIN Sports, Flamengo đã làm mọi cách để giành chữ ký của Ronaldinho và giữ cho tiền đạo này cảm thấy “hạnh phúc”, bao gồm việc đồng ý cho anh “bay đêm” 2 lần 1 tuần, không say không về.



Ronaldinho nổi tiếng là ngôi sao thích tiệc tùng và anh đã giữ thói quen này từ Barcelona cho đến AC Milan. Đây cũng được xem là lý do chính khiến Ronaldinho xuống dốc không phanh khi mới 28 tuổi.



Một nguồn tin tiết lộ với Bleacher Report: “Thắng hay thua, tỏa sáng hay chơi tệ hại, Ronaldinho đều không quan tâm. Anh ấy vẫn sẽ đi tìm kiếm một buổi tiệc và say sưa hết đêm. Chúng tôi yêu mến anh ấy ở Milan, nhưng anh ấy tự phá hoại bản thân và sự nghiệp của mình”.



Trong khi đó, một số đồng đội cũ của Ronaldinho cho biết cựu tiền đạo này rất lười… tập luyện. Có khi, Ronaldinho mất hút cả tuần và chỉ đến tập trung cùng đội bóng trước trận đấu.



Cũng vì lối sống buông thả quá mức, Ronaldinho vướng vào vô số rắc rối trong những năm cuối sự nghiệp và sau khi giải nghệ. Hiện tại, huyền thoại này đang bị giam lỏng tại Paraguay, nơi anh và anh trai phạm tội sử dụng hộ chiếu giả.

A Phi