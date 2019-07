Huy Hoàng đoạt vé dự Olympic Tokyo: Rái cá sông Gianh bơi ra biển lớn

Quảng cáo

Sáng 23/7, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bước vào thi đấu vòng loại nội dung 800m tự do tại Giải vô địch thế giới đang diễn ra tại Gwangju (Hàn Quốc). Cán đích sau 7 phút 52 giây 74, VĐV của Việt Nam chung cuộc xếp vị trí thứ 15 trong tổng số 38 VĐV dự tranh vòng loại cự ly này và không lọt vào tốp 10 VĐV góp mặt ở vòng chung kết.

Tuy nhiên, thành tích này Huy Hoàng đạt chuẩn A (7 phút 54 giây 31), qua đó trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành suất dự Olympic Tokyo 2020. Kình ngư sinh năm 2000 cũng là nam VĐV đầu tiên của Việt Nam giành suất chính thức đến Olympic mà không phải chờ xét đến chuẩn B hay suất đặc cách.

“Đây là điều đã được dự đoán từ trước bởi Huy Hoàng từng đạt thành tích 7 phút 50 giây 20 nội dung 800m tại Olympic trẻ 2018, vượt qua chuẩn A Olympic Tokyo 2020 nhưng đây không phải giải đấu mà FINA (Liên đoàn Bơi lội Thế giới) tính chuẩn Olympic. Xét ở bình diện châu Á, Huy Hoàng chỉ thua kém Sun Yang của Trung Quốc (cán đích thứ 8 với 7 phút 48 giây 12) và giữ vững số 1 Đông Nam Á”, ông Nguyễn Trọng Hổ- Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2-Tổng cục Thể dục Thể thao chia sẻ với Tiền Phong hôm qua.



Chờ Huy Hoàng làm nên kỳ tích

Là con út trong gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới bên bờ sông Gianh (Quảng Bình), Huy Hoàng từ nhỏ đã thích bơi lội và vùng vẫy trên sông nước. Năng khiếu của chàng trai sinh năm 2000 bộc lộ từ cấp tiểu học khi tham gia Hội khỏe Phù Đổng, để rồi được tuyển chọn và đưa về đào tạo ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM và sau đó là Cần Thơ.

Sea Games 2017 chứng kiến chàng trai trẻ Huy Hoàng tỏa sáng với tấm HCV nội dung 1.500m, phá sâu kỷ lục Đại hội với thành tích 15 phút 20 giây 20.

Thời điểm đó, “rái cá sông Gianh” từng chia sẻ về giấc mơ đạt chuẩn A để giành vé tham dự Olympic. Chính sự chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, cùng quyết tâm cao độ đã giúp VĐV sinh năm 2000 hoàn thành giấc mơ của mình chỉ sau 2 năm. Trước đó, Huy Hoàng đã bùng nổ trong năm 2018 với tấm HCĐ 800m tự do và HCB 1.500m tự do nam tại ASIAD tại Indonesia; HCV 800m tự do nam Olympic trẻ tại Argentina.

“Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi biết tin mình đã đạt chuẩn A để dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. Bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều để có được thành quả này. Đây là mong ước của mọi kình ngư trên thế giới, để góp mặt tại Thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới này”, Huy Hoàng chia sẻ sau khi có suất dự Olympic 2020.

Ngoài nội dung 800m tự do, Huy Hoàng còn tranh tài ở cự ly 1.500m diễn ra vào sáng 27/7 tới. Thành tích tốt nhất của kình ngư Quảng Bình ở nội dung này là 15 phút 01 giây 63 tại ASIAD 2018, nơi anh đã mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCB được ví quý như vàng. Bởi VĐV sinh năm 2000 chỉ về kém gần 3 giây so với Sun Yang (Trung Quốc)- VĐV đã 3 lần giành HCV Olympic và 9 lần vô địch thế giới. Hiện tại, Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) đưa ra chuẩn A nội dung 1.500m là 15 phút 00 giây 99.

“Huy Hoàng được kỳ vọng rất cao sẽ đạt chuẩn A tham dự Olympic Tokyo 2020 ở nội dung 1.500m bởi đây là nội dung sở trường của em. Nếu điều này trở thành sự thật, đây thực sự là kỳ tích đối với cá nhân VĐV mới 19 tuổi và thể thao nước nhà. Sau giải đấu này, Huy Hoàng sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn trong 2 tháng với đích nhắm là SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm”, ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết.

Trọng Đạt