Jurgen Klopp sốc khi đoạt giải HLV xuất sắc nhất thế giới 2020

Rạng sáng nay, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tổ chức lễ trao giải The Best 2020. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lễ trao giải này diễn ra trực tuyến. Không nằm ngoài dự đoán, Robert Lewandowski đã vượt qua Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Tiền đạo người Ba Lan đã ghi 55 bàn thắng ở mùa trước, góp công lớn giúp Bayern Munich giành cú ăn ba Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và đỉnh cao là Champions League.Những tưởng thầy của Lewandowski, Hansi Flick sẽ được xướng tên ở hạng mục giành cho HLV xuất sắc nhất năm thì bất ngờ đã xảy ra. Cho dù giúp Bayern Munich đi từ khủng hoảng dưới thời Niko Kovac đến chiến tích lịch sử, HLV người Đức vẫn về sau chiến lược gia đồng hương Jurgen Klopp của Liverpool.Mùa trước, Klopp cũng gây ấn tượng mạnh khi giúp Liverpool chấm dứt 30 năm không vô địch quốc gia Anh với kỷ lục lên ngôi sớm 7 vòng đấu. Tuy nhiên, xét thành tích tổng thì ông kém xa Hansi Flick, người còn giúp Bayern Muich đoạt thêm Siêu cúp Đức và Siêu cúp châu Âu ở mùa giải mới.Theo công bố của FIFA, Klopp và Flick cùng giành được 24 điểm, nhưng HLV của Liverpool thắng giải vì nhận được nhiều phiếu bầu của các HLV tuyển quốc gia hơn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Klopp nhận vinh dự này từ FIFA, tuy nhiên ông cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.Chia sẻ sau khi được vinh danh, Klopp nói: “Tôi cảm thấy rất sốc. Tôi ngồi ở đây bởi lẽ tôi nghĩ rằng mình đã giành chiến thắng giải thưởng này vào năm ngoái. Tôi chỉ ở đây với các cầu thủ của tôi để xem lễ trao giải. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.“Tôi có rất nhiều người cần phải cảm ơn, đặc biệt là các thành viên trong ban huấn luyện của tôi. Nếu tôi biết chúng tôi thắng giải, tôi đã mời họ đến đây cùng tôi. Những thành công mà Liverpool đạt được trong năm qua đều nhờ cậy vào sự đóng góp của họ”.“Chúng tôi không mơ về chức vô địch nước Anh trong suốt 30 năm, nhưng chúng tôi đã nghĩ đến nó trong vài năm gần đây. Chức vô địch này rất đặc biệt, cho dù mọi người đã phải chịu đựng một năm không mấy tốt lành vì đại dịch. Ít nhất với người hâm mộ Liverpool, chúng tôi đã mang đến cho họ một điểm nhất trong giai đoạn khó khăn nhất”.

A Phi